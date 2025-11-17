  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 17 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Enfermedades de trabajo: ¿cuáles son los derechos del trabajador?

Para iniciar el proceso de valoración, el trabajador debe acudir al Servicio de Salud en el Trabajo de la Unidad Médica que le corresponda

Nov. 17, 2025
Es importante saber distinguir qué si es una enfermedad laboral y cómo solicitar apoyo.
Es importante saber distinguir qué si es una enfermedad laboral y cómo solicitar apoyo.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recordó a la población trabajadora la importancia de conocer sus derechos en caso de presentar una enfermedad de trabajo, así como los beneficios que ofrece el reconocimiento oficial de este tipo de padecimientos derivados de la exposición a riesgos laborales.

¿QUÉ SE CONSIDERA UNA ENFERMEDAD DE TRABAJO?

De acuerdo con la información proporcionada por el IMSS, una enfermedad de trabajo es aquella causada por la exposición del trabajador a factores de riesgo presentes en su centro laboral.

Estos pueden ser de origen físico, como ruido, temperaturas extremas o radiaciones; químico, como el contacto con gases, polvos o humos; biológico, relacionado con virus o bacterias; ergonómico, como movimientos repetitivos o carga de objetos; y psicosocial, como el estrés o los cambios de turno.

imagen-cuerpo

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

El Seguro Social destacó que obtener el reconocimiento de una enfermedad de trabajo otorga diversos beneficios fundamentales para la protección del trabajador.

Entre ellos se encuentran el pago de incapacidad al 100% del salario desde el primer día, el acceso a prótesis u órtesis en caso de requerirse y la posibilidad de recibir una compensación económica o una pensión si existen secuelas derivadas de la enfermedad.

ASÍ ES EL PROCESO PARA ACCEDER A ESTOS DERECHOS

Para iniciar el proceso de valoración, el trabajador debe acudir al Servicio de Salud en el Trabajo de la Unidad Médica que le corresponda según su domicilio.

Ahí recibirá orientación y la información necesaria para determinar si su padecimiento está relacionado con las condiciones laborales. Los documentos básicos que se deben presentar son: identificación oficial y Cartilla Nacional de Salud.

Para mayor información, el instituto puso a disposición la línea 800 953 0129 y la página oficial imss.gob.mx.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Avioneta se desploma en Purépero, Michoacán; cinco personas resultan heridas
Nacional / México

Avioneta se desploma en Purépero, Michoacán; cinco personas resultan heridas

Noviembre 17, 2025

Los lesionados fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica especializada

Reportan múltiples bloqueos, autos incendiados y enfrentamientos en Michoacán
Nacional / México

Reportan múltiples bloqueos, autos incendiados y enfrentamientos en Michoacán

Noviembre 17, 2025

Las columnas de humo y el cierre de caminos generaron alarma entre habitantes y conductores, quienes quedaron varados por varias horas este lunes

Desmiente Julión Álvarez la detención de su presunto piloto en Honduras
Nacional / México

Desmiente Julión Álvarez la detención de su presunto piloto en Honduras

Noviembre 17, 2025

La Policía de Honduras habría detenido a un mexicano señalado como supuesto piloto de Julión Álvarez, acusado por una alerta roja internacional