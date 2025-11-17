Desmiente Julión Álvarez la detención de su presunto piloto en Honduras

Durante el fin de semana, diversas publicaciones en redes sociales difundieron el rumor de que la Policía Nacional de Honduras había detenido en el Aeropuerto Internacional Toncontín, de Tegucigalpa, a un ciudadano mexicano señalado como "piloto privado del músico Julión Álvarez", presuntamente por una alerta roja internacional relacionada con "actos preparatorios para el tráfico de drogas".

De acuerdo con los reportes que circularon, la supuesta detención habría sido realizada por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), durante un control rutinario de pasajeros.

DETENCIÓN DE SU PRESUNTO PILOTO EN HONDURAS

El individuo, originario de Guadalajara, Jalisco, contaría con una orden de captura emitida desde el 10 de julio de 2014 por autoridades mexicanas.

De acuerdo con la información divulgada, al sospechoso se le aseguraron una tableta electrónica, un teléfono móvil, 3 mil 100 dólares, tres mil pesos mexicanos y un pasaporte a nombre de otra persona. También se mencionó que ya había sido arrestado previamente en julio de 2014, en el Aeropuerto Internacional Guillermo Anderson de La Ceiba, por intentar despegar una avioneta sin autorización.

JULIÓN ÁLVAREZ DESMIENTE LOS SEÑALAMIENTOS

Ante la propagación de estos rumores, Julión Álvarez emitió un comunicado en el que negó categóricamente que alguno de sus pilotos haya sido detenido en Honduras.

"A todos los medios de comunicación y público en general. Se generó una noticia en redes sociales donde se menciona que uno de mis pilotos fue detenido. Mi piloto José Alvarado y copiloto Jesús Cortez, así como parte de mi equipo de trabajo y un servidor, viajamos hace unas horas en un Learjet 31, sin ningún inconveniente, y nos encontramos ya en territorio mexicano", expresó el cantante de regional mexicano.

El intérprete también pidió a sus seguidores no dejarse llevar por información falsa y reiteró su agradecimiento por el apoyo que recibe de su público.

Por ahora, el cantante continúa con su gira y descartó que su equipo esté relacionado con la detención mencionada en redes, atribuyendo la versión a información no verificada.