  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 17 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Desmiente Julión Álvarez la detención de su presunto piloto en Honduras

La Policía de Honduras habría detenido a un mexicano señalado como supuesto piloto de Julión Álvarez, acusado por una alerta roja internacional

Nov. 17, 2025
Desmiente Julión Álvarez la detención de su presunto piloto en Honduras

Durante el fin de semana, diversas publicaciones en redes sociales difundieron el rumor de que la Policía Nacional de Honduras había detenido en el Aeropuerto Internacional Toncontín, de Tegucigalpa, a un ciudadano mexicano señalado como "piloto privado del músico Julión Álvarez", presuntamente por una alerta roja internacional relacionada con "actos preparatorios para el tráfico de drogas".

De acuerdo con los reportes que circularon, la supuesta detención habría sido realizada por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), durante un control rutinario de pasajeros. 

DETENCIÓN DE SU PRESUNTO PILOTO EN HONDURAS

El individuo, originario de Guadalajara, Jalisco, contaría con una orden de captura emitida desde el 10 de julio de 2014 por autoridades mexicanas.

De acuerdo con  la información divulgada, al sospechoso se le aseguraron una tableta electrónica, un teléfono móvil, 3 mil 100 dólares, tres mil pesos mexicanos y un pasaporte a nombre de otra persona. También se mencionó que ya había sido arrestado previamente en julio de 2014, en el Aeropuerto Internacional Guillermo Anderson de La Ceiba, por intentar despegar una avioneta sin autorización.

JULIÓN ÁLVAREZ DESMIENTE LOS SEÑALAMIENTOS

Ante la propagación de estos rumores, Julión Álvarez emitió un comunicado en el que negó categóricamente que alguno de sus pilotos haya sido detenido en Honduras.

"A todos los medios de comunicación y público en general. Se generó una noticia en redes sociales donde se menciona que uno de mis pilotos fue detenido. Mi piloto José Alvarado y copiloto Jesús Cortez, así como parte de mi equipo de trabajo y un servidor, viajamos hace unas horas en un Learjet 31, sin ningún inconveniente, y nos encontramos ya en territorio mexicano", expresó el cantante de regional mexicano.

El intérprete también pidió a sus seguidores no dejarse llevar por información falsa y reiteró su agradecimiento por el apoyo que recibe de su público.

Por ahora, el cantante continúa con su gira y descartó que su equipo esté relacionado con la detención mencionada en redes, atribuyendo la versión a información no verificada.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Reportan múltiples bloqueos, autos incendiados y enfrentamientos en Michoacán
Nacional / México

Reportan múltiples bloqueos, autos incendiados y enfrentamientos en Michoacán

Noviembre 17, 2025

Las columnas de humo y el cierre de caminos generaron alarma entre habitantes y conductores, quienes quedaron varados por varias horas este lunes

Pensión Mujeres Bienestar: Inician los pagos para quieres se registraron en agosto; así quedó el calendario
Nacional / México

Pensión Mujeres Bienestar: Inician los pagos para quieres se registraron en agosto; así quedó el calendario

Noviembre 17, 2025

La Secretaría de Bienestar presentó el Calendario de pagos para nuevas beneficiarias ¿Cuándo recibirás los 3 mil pesos?

Frente frío en México: Se esperan heladas y caída de nieve ¿Cuáles son los estados más afectados?
Nacional / México

Frente frío en México: Se esperan heladas y caída de nieve ¿Cuáles son los estados más afectados?

Noviembre 17, 2025

Pese al ambiente variado en el territorio nacional, el ambiente invernal ya se empieza a sentir en el país; conoce cuáles serán las condiciones