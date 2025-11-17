  • 24° C
Nacional / México

Frente frío en México: Se esperan heladas y caída de nieve ¿Cuáles son los estados más afectados?

Pese al ambiente variado en el territorio nacional, el ambiente invernal ya se empieza a sentir en el país; conoce cuáles serán las condiciones

Nov. 17, 2025
El frente frío número 14 se despide este 17 de noviembre, pero no sin dejar un ambiente invernal marcado por madrugadas heladas y un reforzado descenso de temperatura en diversas regiones del país. 

Aunque este sistema avanza hacia Estados Unidos y deja de afectar territorio nacional, el clima no dará tregua: el frente frío número 15 ya se aproxima al noroeste de México y traerá consigo un nuevo episodio de lluvias, vientos fuertes y la posibilidad de nieve y aguanieve en zonas serranas.

Este nuevo sistema provocará lluvias fuertes en Baja California, especialmente al norte, chubascos en Sonora y precipitaciones aisladas en Baja California Sur. Además, se esperan vientos intensos en diversas regiones del norte. 

Mientras tanto, canales de baja presión y la entrada de humedad del Pacífico, Golfo de México y Caribe generarán lluvias dispersas en el occidente, centro, sur y sureste del país, con actividad eléctrica incluida.

Pese al ambiente variado en el territorio nacional, una cosa está clara: el frío dominará las mañanas, con heladas previstas principalmente en zonas montañosas del norte y centro del país.

ESTADOS MÁS AFECTADOS POR EL NUEVO SISTEMA FRONTAL

Los mayores impactos del avance del frente frío 15 se concentrarán en:

  • Baja California: Lluvias fuertes, descenso marcado de temperatura, vientos intensos y potencial de nieve en zonas serranas.
  • Sonora: Chubascos, vientos fuertes y posible caída de nieve o aguanieve en el norte del estado.
  • Chihuahua y Durango: Rachas de viento entre 40 y 60 km/h y ambiente muy frío con heladas matutinas.
  • Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas: Fuertes rachas de viento por la presencia de la línea seca.
  • Chiapas: Lluvias puntuales fuertes.
  • Estados del occidente, centro y sureste: Chubascos ocasionales por ingreso de humedad.

ESTADOS DÓNDE SE PODRÁ REGISTRAR CAÍDA DE NIEVE Y AGUANIEVE

Las condiciones atmosféricas son favorables para la presencia de nieve o aguanieve en:

  • Sierras de Baja California
  • Zonas serranas del norte de Sonora

Estas áreas concentran el aire más frío y la influencia directa del nuevo frente frío y la vaguada polar.

ESTADOS CON HELADAS Y TEMPERATURAS MÍNIMAS EXTREMAS

Las temperaturas más bajas se esperan en:

  • De -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
  • De -5 a 0 °C con heladas: Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Veracruz (zonas altas).
  • De 0 a 5 °C: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México y Oaxaca (sierras).

ESTADOS CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS

Lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Baja California (norte)
  • Chiapas (centro y sur)

Chubascos (5 a 25 mm):

  • Sonora
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Tabasco
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Baja California Sur
  • Tamaulipas
  • Jalisco
  • Colima
  • Estado de México
  • Morelos
  • Puebla
  • Veracruz (Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)
  • Campeche

Protección Civil recomienda mantenerse atento a las actualizaciones oficiales, evitar exponerse al frío extremo y resguardarse en caso de presentarse nevadas, fuertes vientos o lluvias intensas. 

El invierno aún no empieza de manera formal, pero el ambiente ya comienza a recordarlo con firmeza.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


