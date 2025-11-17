  • 24° C
Nacional / México

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cuánto recibirán las nuevas beneficiarias del programa?

La Secretaría de Bienestar detalló que los pagos para quienes recientemente recibieron su tarjeta en agosto, recibiráb su pago en los próximos días

Nov. 17, 2025
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó sobre el avance en la entrega de pensiones y apoyos sociales, destacando en particular la Pensión Mujeres para el Bienestar, dirigida a mujeres de entre 60 y 64 años.

La Secretaría de Bienestar detalló que los pagos para quienes recientemente recibieron su tarjeta principalmente quienes se incorporaron en agosto y recibieron el plástico en octubre serán depositados en los próximos días.

NUEVAS BENEFICIARIAS 

En su intervención, Ariadna Montiel Reyes, secretaría de Bienestar de México, señaló que el gobierno cierra el año con una inversión de 99,182.7 millones de pesos para los diferentes apoyos y se invertirán 8 mil 445 millones de pesos. 

Además, "hubo una incorporación de 198,164 mil mujeres a los programas Bienestar. Casi 3 millones de mujeres de 60 a 64 años se incorporaron a esta pensión y recibirán su pensión del 18 al 21 de noviembre las mujeres que se registraron en agosto y recibieron su tarjeta en octubre, de acuerdo al calendario de pago".

¿CUÁNTO RECIBIRÁN LAS NUEVAS BENEFICIARIAS?

La secretaria del Bienestar confirmó que este mes las nuevas beneficiarias empezarán a recibir el primer depósito de 3 mil pesos. Sin embargo, debido al feriado del aniversario de la Revolución Mexicana, los pagos comenzarán a partir de mañana martes 18 de noviembre.

FECHAS DE PAGO PARA MUJERES DE 60 A 64 AÑOS 

Montiel presentó el calendario de depósitos, el cual corresponde al periodo del 18 al 21 de noviembre, organizado de acuerdo con la inicial del primer apellido de las beneficiarias:

  • A, B, C y D – Martes 18 de noviembre
  • E, F, G, H, I, J y K – Miércoles 19 de noviembre
  • L, M, N, Ñ, O, P y Q – Jueves 20 de noviembre
  • R, S, T, U, V, W, X, Y y Z – Viernes 21 de noviembre
La Secretaría de Bienestar reiteró que el objetivo de esta pensión es brindar apoyo económico a mujeres que aún no cuentan con una pensión contributiva, reforzando así la política social dirigida a este sector de la población.

Se recomendó a las beneficiarias estar atentas al saldo de su tarjeta y acudir únicamente a cajeros o sucursales oficiales para evitar fraudes o malentendidos.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

