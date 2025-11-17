  • 24° C
Nacional / México

Avioneta se desploma en Purépero, Michoacán; cinco personas resultan heridas

Los lesionados fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica especializada

Nov. 17, 2025
Autoridades no han reportado personas fallecidas.

La tarde de este 17 de noviembre, una avioneta se desplomó en el municipio de Purépero, Michoacán, dejando como saldo preliminar cinco personas heridas. Hasta el momento, las autoridades no han reportado fallecimientos relacionados con el accidente.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Gobierno de Michoacán, la aeronave cayó en la localidad de Villa Mendoza, donde cuerpos de emergencia se movilizaron de inmediato para atender la situación. Elementos de Bomberos realizaron labores para sofocar las llamas generadas tras el impacto.

Paramédicos también arribaron al sitio y brindaron atención a cinco personas lesionadas, quienes posteriormente fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica especializada.

Las autoridades no han dado a conocer el estado de salud de los heridos ni la identidad de los ocupantes de la aeronave. De igual manera, señalaron que no se han registrado víctimas fatales derivadas del accidente.

César Leyva
César Leyva
