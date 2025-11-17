Gringos se apoderan de playa en Tamaulipas; la Marina les derriba sus “sueños”

Un momento por demás indignante vivieron los visitantes de una playa en Tamaulipas, quienes acusaron que un grupo de ciudadanos estadounidenses se presentaron en la costa y prohibieron y restringieron el acceso a esa zona.

El lugar es Playa Bagdad, ubicada en Matamoros, donde los habitantes de la región “pegaron el grito” y las autoridades tuvieron que intervenir para dejar en claro que las playas en México son de los mexicanos.

De acuerdo con la información, los denunciantes son integrantes de la Fundación Conibio Global, que denunció que los gringos se metieron hasta la boca del río, invadieron territorio y colocaron letreros de advertencia.

En los avisos que colocaron los invasores norteamericanos se informaba que cualquier persona que ingresara a zona restringida sería detenida.

Conibio Global indicó que la colocación de avisos era ilegal, y se debía revisar con el gobierno federal, ya que son acciones que preocupan a la sociedad en general, ya que en ese punto se practican diversas actividades tanto pesqueras, como recreativas.

EJÉRCITO DERRIBA LOS LETREROS

Como se recordará, hubo un tiempo en que en el país se permitió el dominio de particulares sobre las playas mexicanas; sin embargo, con la entrada en vigor del decreto de 2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), todas las zonas de playa del litoral mexicano (Zona Federal Marítimo-Terrestre - Zofemat) son de dominio público.

Esto quedó consignado en el artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN), que establece que las playas son públicas o de uso común.

Además, en el artículo 8 de la LGBN se dice que la entrada a la costa o playas es “libre, gratuito y permanente”, mientras que en el 13 de la misma legislación refiere que estos bienes son “inalienables, imprescriptibles e inembargables”; es decir, no pueden privatizarse y en la actualización más reciente se indicó que el ingreso a la playa “no podrá ser inhibido ni condicionado”.

Finalmente, en atención a esas disposiciones, elementos del Ejército mexicano acudieron a Playa Bagdad, retiraron los avisos de los gringos y colocaron los que amparan la libertad en las costas.