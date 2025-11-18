Sujetos queman bar en Puebla; hay cinco personas muertas

Un ataque contra el bar Lacoss, ubicado en la colonia Popular Coatepec en Puebla, dejó cinco trabajadores muertos durante la madrugada del 18 de noviembre.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos que viajaban en una motocicleta arribaron al establecimiento, rociaron gasolina en el interior y le prendieron fuego.

Durante su huida, los agresores habrían disparado contra la fachada del bar para impedir la salida de quienes se encontraban dentro. La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla informó que respondió de inmediato al reporte del incendio del bar y de un vehículo cercano.

ABREN CARPETA DE INVESTIGACIÓN

La oportuna intervención de los servicios de emergencia permitió que nueve personas fueran rescatadas con vida. Sin embargo, se confirmó la muerte de tres hombres y dos mujeres por intoxicación por monóxido de carbono. Las víctimas fueron identificadas como meseros y bailarinas, una de ellas de nacionalidad cubana.

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.