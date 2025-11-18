  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 18 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

El papa León critica nuevamente las políticas migratorias de Donald Trump

Sus palabras se dieron durante un encuentro con periodistas en Castel Gandolfo, su residencia ubicada en las afueras de Roma

Nov. 18, 2025
El papa León critica nuevamente las políticas migratorias de Donald Trump

El papa León volvió a manifestar su inconformidad con las medidas antiinmigración del presidente Donald Trump, asegurando que muchos extranjeros en Estados Unidos están siendo tratados de una manera "extremadamente irrespetuosa". Sus palabras se dieron durante un encuentro con periodistas en Castel Gandolfo, su residencia ubicada en las afueras de Roma.

UN LLAMADO A LA DIGNIDAD Y AL TRATO HUMANO

Durante la conversación, el pontífice recalcó que la sociedad estadounidense debe buscar formas más humanas de relacionarse con quienes llegan al país en busca de oportunidades. "Hay que tratar a las personas con la dignidad que tienen", insistió, retomando uno de los mensajes que más ha repetido en sus intervenciones recientes sobre migración.

León, el primer papa originario de Estados Unidos, ha intensificado sus críticas en las últimas semanas. En septiembre describió el trato del Gobierno de Trump hacia los inmigrantes como "inhumano", un comentario que generó un fuerte debate entre grupos conservadores dentro del catolicismo estadounidense.

RESPALDO A LA CONFERENCIA DE OBISPOS DE ESTADOS UNIDOS

El papa también fue cuestionado sobre la declaración publicada el 13 de noviembre por la conferencia de obispos católicos de Estados Unidos, que condena las políticas migratorias de la administración Trump y pide una reforma migratoria profunda.

León calificó el pronunciamiento como "muy importante" y animó a la población a escucharlo con atención. "Invitaría a todas las personas en Estados Unidos a prestarles oído", expresó.

CONTROL FRONTERIZO SÍ, PERO SIN PERDER LA HUMANIDAD

Aunque reconoció que cada país tiene el derecho de vigilar sus fronteras, el pontífice insistió en que muchos inmigrantes que viven actualmente en Estados Unidos "llevan una buena vida" y aun así están siendo tratados "de una manera extremadamente irrespetuosa".

En su mensaje final, el papa León reiteró la necesidad de que las políticas migratorias se alineen con valores que prioricen la dignidad y el respeto hacia todas las personas, especialmente en un momento en el que el debate político sobre migración continúa generando divisiones profundas en el país.

Brayam Chávez
Brayam Chávez


Contenido Relacionado
Carlos Jiménez acusa que la Fiscalía de la Ciudad de México le pide revelar sus fuentes
Nacional / México

Carlos Jiménez acusa que la Fiscalía de la Ciudad de México le pide revelar sus fuentes

Noviembre 18, 2025

"La defensa lo solicita"; con ello la dependencia busca determinar cómo fue que el reportero de la nota roja obtuvo el material del caso

Sujetos queman bar en Puebla; hay cinco personas muertas
Nacional / México

Sujetos queman bar en Puebla; hay cinco personas muertas

Noviembre 18, 2025

Los agresores habrían disparado contra la fachada del bar para impedir la salida de quienes se encontraban dentro

Sheinbaum responde a Canadá tras alertas de viajes a México y señala que "no sirven de mucho"
Nacional / México

Sheinbaum responde a Canadá tras alertas de viajes a México y señala que "no sirven de mucho"

Noviembre 18, 2025

La administración del primer ministro Mark Carney pidió a los ciudadanos canadienses extremar precauciones si planean viajar a estados como Sonora