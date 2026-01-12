Sheinbaum cambia horario de Mañanera del Pueblo este lunes 12 de enero ¿Tiene llamada con Trump?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un cambio inusual en el horario de su conferencia matutina, conocida como la Mañanera del Pueblo, para este lunes 12 de enero.

A través de sus cuentas oficiales de Facebook y X, la mandataria informó que la transmisión desde Palacio Nacional no iniciará a las 7:30 de la mañana, como es habitual, sino a las 9:00 horas, un ajuste que de inmediato despertó especulaciones sobre el motivo de la modificación.

¿LLAMADA CON DONALD TRUMP?

Seguido del anuncio de la conferencia matutina, Sheinbaum compartió una foto y señaló haber tenido una muy buena conversación con el presidente Trump, lo que confirma que su itinerario cambió debido a una llamada telefónica con él para abordar temas de seguridad bilateral.

" Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados", detalló la mandataria en X.

Esta ocasión no es la primera vez que la jefa del Ejecutivo mexicano ajusta su agenda matutina para atender conversaciones con su homólogo estadounidense.

Hasta la fecha, Sheinbaum ha modificado el horario de su conferencia en al menos 14 ocasiones por llamadas o encuentros diplomáticos de alto nivel, lo que refleja la prioridad que su administración otorga al diálogo directo con Washington.

Apenas días atrás, la presidenta instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, a establecer contacto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con el fin de abrir canales de comunicación y coordinar una respuesta diplomática ante las tensiones generadas por los dichos de Trump.

El mandatario norteamericano ha sugerido públicamente una intervención más activa en México para combatir a los grupos criminales, un tema particularmente sensible para la soberanía y la política exterior mexicana.

Desde Palacio Nacional se ha subrayado que México mantendrá una postura de cooperación, pero sin aceptar presiones unilaterales ni acciones que vulneren su autonomía.

En ese sentido, una llamada directa entre Sheinbaum y Trump permitiría, al menos en teoría, aclarar posturas, bajar la intensidad del discurso y buscar una ruta de colaboración basada en el respeto mutuo.

Mientras tanto, el anuncio del cambio de horario ha generado expectativa tanto en medios de comunicación como en redes sociales, donde se sigue de cerca cualquier movimiento que pueda anticipar un nuevo episodio en la relación entre ambos países.