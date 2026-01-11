Condusef: ¿Te están marcando números desconocidos? ¡Cuidado! Se quieren robar tu dinero

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) emitió una alerta ante el incremento de fraudes telefónicos, donde delincuentes se hacen pasar por bancos para sustraer datos personales y provocar transferencias urgentes.
CÓMO OPERAN LOS ESTAFADORES
Los delincuentes suelen suplantar la identidad de instituciones financieras, usando lenguaje técnico y un tono de urgencia para presionar a las personas. En muchos casos, alegan movimientos sospechosos en la cuenta o solicitan confirmar información para “evitar bloqueos”.
La recomendación de CONDUSEF es clara: si te piden datos por teléfono, cuelga de inmediato. Compartir información como números de tarjeta, códigos de seguridad o claves de acceso puede generar pérdidas económicas graves.
SEÑALES DE ALERTA Y PREVENCIÓN
- No proporcionar datos personales a desconocidos.
- Verificar siempre la fuente de la llamada antes de realizar cualquier acción.
- Evitar actuar bajo presión, aunque la comunicación parezca urgente.
- Consultar directamente con el banco ante cualquier duda.
Además, CONDUSEF invita a utilizar herramientas oficiales como “Quién es Quién en los Precios” y la sección de Tecnologías Domésticas, disponibles en su sitio web, para tomar decisiones informadas y proteger el patrimonio personal.
MANTENTE ALERTA: TU DINERO ES TUYO
El mensaje final de la dependencia es contundente: “Tu dinero es tuyo, ni un peso al fraude”, destacando la importancia de proteger los datos personales como una extensión del patrimonio.