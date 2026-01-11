  • 24° C
Nacional / México

Condusef: ¿Te están marcando números desconocidos? ¡Cuidado! Se quieren robar tu dinero

Emitió una alerta ante el incremento de fraudes telefónicos, donde delincuentes se hacen pasar por bancos para sustraer datos personales

Ene. 11, 2026
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) emitió una alerta ante el incremento de fraudes telefónicos, donde delincuentes se hacen pasar por bancos para sustraer datos personales y provocar transferencias urgentes.

CÓMO OPERAN LOS ESTAFADORES

Los delincuentes suelen suplantar la identidad de instituciones financieras, usando lenguaje técnico y un tono de urgencia para presionar a las personas. En muchos casos, alegan movimientos sospechosos en la cuenta o solicitan confirmar información para “evitar bloqueos”.

La recomendación de CONDUSEF es clara: si te piden datos por teléfono, cuelga de inmediato. Compartir información como números de tarjeta, códigos de seguridad o claves de acceso puede generar pérdidas económicas graves.

SEÑALES DE ALERTA Y PREVENCIÓN

  • No proporcionar datos personales a desconocidos.
  • Verificar siempre la fuente de la llamada antes de realizar cualquier acción.
  • Evitar actuar bajo presión, aunque la comunicación parezca urgente.
  • Consultar directamente con el banco ante cualquier duda.

Además, CONDUSEF invita a utilizar herramientas oficiales como “Quién es Quién en los Precios” y la sección de Tecnologías Domésticas, disponibles en su sitio web, para tomar decisiones informadas y proteger el patrimonio personal.

MANTENTE ALERTA: TU DINERO ES TUYO

El mensaje final de la dependencia es contundente: “Tu dinero es tuyo, ni un peso al fraude”, destacando la importancia de proteger los datos personales como una extensión del patrimonio.

Brayam Chávez
