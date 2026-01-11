  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 11 De Enero Del 2026
Nacional / México

Revelan imágenes del asalto en taquería donde falleció un hombre que intentó detener a los delincuentes

Grabaciones captan el incidente en Puebla, donde un cliente perdió la vida al intentar intervenir durante el robo

Ene. 11, 2026
La taquería El Asadito tras el violento asalto que dejó un hombre fallecido y otro lesionado
Un asalto registrado en la madrugada del 10 de enero en la taquería El Asadito, ubicada sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán en el Barrio de Santiago, terminó con la muerte de un hombre y otro lesionado por disparos de arma de fuego. El hecho quedó captado por cámaras de seguridad del establecimiento.

Tres sujetos armados, vestidos con chamarras, gorras y cubrebocas, ingresaron al local durante las primeras horas del sábado. Dos de ellos permanecieron afuera sometiendo a empleados, mientras que uno entró al interior con un arma en mano. Su primer objetivo fue sacar a los trabajadores de la cocina y posteriormente dirigirse a la caja registradora.

Dos clientes que se encontraban en una mesa al fondo fueron amenazados con pistola. Tras entregar sus pertenencias, uno de los hombres intentó enfrentar al asaltante y lo golpeó, pero no logró evitar que el agresor disparara varias veces. En los segundos siguientes, el hombre que intervino recibió un disparo a quemarropa, mientras su acompañante fue herido a distancia.

De acuerdo con reportes preliminares, los disparos se produjeron en un lapso de 38 segundos. La víctima que recibió el tiro a corta distancia falleció en el lugar, mientras que su acompañante fue trasladado por paramédicos a un hospital cercano. Versiones extraoficiales indican que los asaltantes sustrajeron aproximadamente 20 mil pesos en efectivo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc acudieron al sitio para realizar las primeras diligencias. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Puebla no ha informado avances sobre la investigación.

Fernanda Rodríguez
