Asesinan a influencer Chakin Valadez en Ensenada; surgen rumores sobre presunta relación con grupo criminal

El conocido influencer originario de Baja California Sur, identificado como "Chakin Valadez", fue ejecutado la mañana de este sábado 10 de enero, según reportes extraoficiales divulgados en redes sociales por medios locales y ciudadanos.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se habría registrado aproximadamente a las 06:40 horas en las inmediaciones del Fraccionamiento San Borja, al sur de la ciudad portuaria. Las motivaciones del ataque aún no han sido confirmadas por autoridades ministeriales ni cuerpos policiacos.

El creador de contenido perdió la vida en el lugar del incidente, donde fue hallado dentro de una camioneta marca Isuzu, vehículo que al parecer utilizaba para sus servicios de entrega y paquetería, además de su labor como productor de videos.

¿QUIÉN ERA CHAKIN VALADEZ?

Chakin Valadez era conocido por publicar en su canal y redes sociales contenidos relacionados con lugares y experiencias de comida local en Baja California, lo que le había ganado una base significativa de seguidores interesada en gastronomía y turismo regional.

No obstante, informes extraoficiales que circulan en redes vinculan al youtuber con una facción delictiva en Baja California Sur, señalando específicamente una supuesta relación con un operador identificado como Olegario Guzmán, vinculado a Francisco Ibarra Romo "El Burro" o "El 14", figura asociada con actividades de alto impacto en la región.

Las versiones preliminares apuntan a un posible trasfondo de crimen organizado, aunque estas conexiones no han sido corroboradas oficialmente y se mantienen como parte de la narrativa que circula en redes sociales en las primeras horas después del suceso.

ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE CHAKIN VALADEZ

En una de sus publicaciones más recientes en Facebook, Valadez escribió un mensaje que ahora toma un tono trágico: "Este viaje parece ser el último, quizá. Pero lo vamos a disfrutar como si fuera el primero del año... Solo voy de paso y espero esta vez hacerlo mejor que ayer..." antes de finalizar con símbolos y ubicaciones que reflejan su estilo personal.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial de la Fiscalía General del Estado ni de la Guardia Estatal de Seguridad, y se espera que en las próximas horas se emita un parte oficial con detalles sobre el avance de las investigaciones, posibles detenidos y líneas de investigación formalmente establecidas.

La comunidad en redes sociales lamenta su fallecimiento y ha dedicado mensajes que lo describen como una persona alegre, carismática, empática y querida por la sociedad de su localidad, además de recordar sus frases características.



