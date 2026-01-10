Frente Frío 27 en México: Aire polar congelará más de 19 estados con temperaturas mínimas de hasta -20°C

A partir de este sábado 10 de enero de 2026, el frente frío número 27 recorre el país impulsado por una intensa masa de aire polar, provocando uno de los episodios más crudos de la temporada invernal.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé temperaturas mínimas de hasta -20 grados centígrados, lluvias torrenciales, fuertes vientos y hasta posible caída de nieve y aguanieve en varias regiones del norte.

De acuerdo con el pronóstico, este sistema frontal avanza por la vertiente del golfo de México y se combina con un canal de baja presión y las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que genera un cóctel nada amable: lluvias intensas, vientos fuertes y frío extremo en más de 19 estados del país.

TEMPERATURAS MÍNIMAS EN MÉXICO PARA ESTE SÁBADO 10 DE ENERO

20 a -15 °C: Zonas serranas de Durango , donde el frío será digno de postal alpina... sin el chocolate caliente.

Zonas , donde el de postal alpina... sin el chocolate caliente. 15 a -10 °C: Zonas serranas de Chihuahua.

Zonas serranas de Chihuahua. 10 a -5 °C: Zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila.

Zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila. 5 a 0 °C: Zonas altas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz y Oaxaca.

Zonas altas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz y Oaxaca. 0 a 5 °C: Zonas serranas de Sinaloa, Ciudad de México y Morelos.

En total, más de 19 entidades estarán bajo condiciones de heladas, algunas de ellas con potencial de congelamiento de carreteras, tuberías y cultivos.

NIEVE, LLUVIAS Y VIENTOS EXTREMOS EN MÉXICO

La llegada de la segunda tormenta invernal de la temporada provocará lluvias fuertes a intensas en estados como Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Campeche, mientras que en Coahuila, Nuevo León, Durango, Chihuahua y Sinaloa existe probabilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas.

Asimismo, el famoso evento de "Norte" se hará presente con rachas de hasta 120 km/h en la costa de Veracruz, hasta 100 km/h en Tamaulipas, además de oleaje de 4 a 5 metros en las costas del Golfo de México y el Golfo de Tehuantepec.

Las autoridades advierten sobre:

Deslaves, inundaciones y crecida de ríos por lluvias intensas .

y crecida de ríos por . Caída de árboles y anuncios por vientos fuertes.

Bancos de niebla que reducen visibilidad.

que reducen visibilidad. Congelamiento del asfalto, especialmente en zonas altas del centro y norte del país.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales del pronóstico del tiempo y seguir las indicaciones de Protección Civil ante cualquier eventualidad.