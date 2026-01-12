¿Me pueden correr si me voy del trabajo porque me sentía mal? Esto es lo que dice la ley

Una de las dudas más frecuentes entre trabajadores en México es si pueden ser despedidos por faltar a su trabajo porque se sintieron mal. La respuesta no es tan simple, pero la Ley Federal del Trabajo (LFT) del país marca diferencias claras entre faltas justificadas e injustificadas y los derechos que tienen tanto empleados como empleadores.

QUÉ SE CONSIDERA UNA FALTA JUSTIFICABLE

La LFT y diversas fuentes legales establecen que no toda ausencia justifica un despido. Si un trabajador se siente mal por salud, esta ausencia puede considerarse justificada siempre y cuando se presente el justificante requerido por el empleador o por la ley.

Para que una falta de este tipo no sea motivo de despido, lo recomendable es:

Avisar a la empresa lo antes posible sobre el malestar o enfermedad.

Presentar un certificado médico, preferentemente emitido por el IMSS u otra institución oficial, que acredite la incapacidad.

La LFT reconoce que las ausencias con causa justificada —como enfermedades certificadas— no deben ser consideradas faltas injustificadas y, por tanto, no pueden utilizarse automáticamente como causa de despido.

QUÉ PASA SI FALTAS SIN JUSTIFICACIÓN

Si simplemente te vas del trabajo porque te sentías mal sin avisar ni entregar algún justificante, esa ausencia puede considerarse falta injustificada.

La Ley Federal del Trabajo señala que más de tres faltas injustificadas en 30 días pueden ser motivo de rescisión del contrato sin responsabilidad para el patrón, es decir, pueden despedirte legalmente por esas ausencias.

En otras palabras, faltar un día aislado no necesariamente será causal de despido, pero acumular varias faltas injustificadas sí puede serlo si el empleador decide aplicar la ley.

IMPORTANCIA DEL CERTIFICADO MÉDICO

La diferencia entre una falta justificable y una injustificable puede radicar en posesión o no de un documento de incapacidad. Si el trabajador presenta un justificante médico válido, incluso si faltó por enfermedad, la ausencia cuenta como justificada.

Si no se presenta ningún justificante y solo se dice “me sentía mal”, el empleador puede catalogar esa ausencia como injustificada y, dependiendo del número de faltas sin justificar, iniciar un proceso para despedir al trabajador.

PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIR EL EMPLEADOR

Incluso cuando hay causas legales para un despido por faltas acumuladas, el empleador debe seguir un procedimiento legal para que el despido sea válido. Esto incluye:

Entregar al trabajador un aviso escrito detallando las causas del despido .

un aviso escrito detallando las . Documentar las fechas de las ausencias y el contexto para justificar la medida.

Si el patrón no cumple con estos requisitos, el despido puede considerarse injustificado, y el trabajador podría demandar su reinstalación o una indemnización.

CONSEJOS PARA EVITAR PROBLEMAS

Si te sientes mal y decides faltar, esto es lo que puedes hacer:

Notificar a tu jefe o Recursos Humanos cuanto antes.

cuanto antes. Solicitar incapacidad médica al IMSS o un justificante válido .

. Guardar comprobantes de comunicación (mensajes, correos) para probar que avisaste y diste explicaciones.

Cumplir con estos pasos ayuda a que tu ausencia se considere justificada y protege tus derechos laborales frente a un posible intento de despido.

En México, no puedes ser despedido automáticamente por faltar un día porque te sentías mal, siempre que puedas justificar tu ausencia con un documento médico o comunicación válida. Sin embargo, faltas repetidas sin justificación pueden dar lugar a un despido conforme a la Ley Federal del Trabajo. Por eso, es fundamental avisar oportunamente y respaldar tu caso con la documentación necesaria.