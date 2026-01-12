AICM suspende vuelos este 12 de enero por neblina; ¿cómo consultar el estatus de los vuelos en CDMX?

La mañana de este lunes 12 de enero, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspendió de manera temporal todos los aterrizajes y despegues debido a la presencia de un denso banco de neblina que redujo de forma considerable la visibilidad en la zona oriente de la capital.

La afectación ocurrió en el contexto de la doble alerta por frío que se mantiene activa en la Ciudad de México, provocada por una masa de aire polar que ingresó al país durante el fin de semana y que ha generado temperaturas muy bajas, así como condiciones propicias para la formación de niebla.

A través de sus cuentas oficiales, el AICM informó: "Por presencia de neblina en el aeropuerto y a fin de salvaguardar la seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidos los aterrizajes y despegues".

De acuerdo con medios, las autoridades aeroportuarias lograron agilizar algunos despegues antes de que la neblina cubriera por completo las pistas, aunque la suspensión se volvió inevitable conforme avanzó la mañana y la visibilidad se volvió insuficiente para operaciones seguras.

¿POR QUÉ SE FORMÓ LA NEBLINA?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicó que una masa de aire polar afecta este lunes al centro, oriente y sureste de México, lo que genera temperaturas muy bajas durante la madrugada y las primeras horas del día.

Estas condiciones, combinadas con alta humedad y poca ventilación atmosférica, provocan la formación de bancos de niebla y neblina.

El organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalló que esta masa de aire polar comenzará a modificar sus características térmicas a partir del martes 13 de enero, permitiendo un ascenso gradual de las temperaturas diurnas.

Además, el SMN indicó que los bancos de niebla sobre la Ciudad de México y el Estado de México se disiparán alrededor de las 9:30 de la mañana, una vez que se rompa la llamada inversión térmica, un fenómeno que atrapa el aire frío y la humedad cerca del suelo.

Entre las zonas más afectadas se encuentran las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, donde se localiza el AICM, y Cuajimalpa, así como los municipios mexiquenses de Atlacomulco, Cuautitlán, Naucalpan, Lerma y Toluca.

¿Cómo consultar el estatus de tu vuelo?

Si tienes un vuelo programado, puedes verificar su estatus en el sitio oficial del AICM. Solo necesitas ingresar el número de vuelo, la ciudad de destino y la aerolínea. También es recomendable revisar directamente la página o aplicación de la aerolínea con la que viajas.

Si ya te encuentras en el aeropuerto, puedes acudir a los módulos de información para recibir actualizaciones en tiempo real. En situaciones como esta, la paciencia es clave: la neblina no avisa, pero la seguridad sí manda.