Sheinbaum anuncia Paquete Económico 2026: Regularización de autos chocolate, Fobaproa y más recursos a la ciencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este viernes 5 de septiembre la fecha en la que será entregado el Paquete Económico 2026, uno de los temas prioritarios en la agenda del Poder Legislativo tras el arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones.

Durante su conferencia de prensa matutina de hoy, la mandataria federal señaló que el documento será presentado el lunes 8 de septiembre por la tarde, mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ofrecerá una conferencia de prensa al día siguiente para detallar los ejes centrales de ingresos y egresos.

"El lunes se presenta en la tarde el paquete (económico 2026) y el martes en la tarde dará una conferencia de prensa Hacienda... y el miércoles vendrían a Palacio Nacional", puntualizó Sheinbaum.

MÁS RECURSOS PARA LA CIENCIA

Uno de los anuncios más relevantes fue el incremento en los recursos destinados a ciencia y a proyectos de carácter científico y humanista, que forman parte de las prioridades de su administración.

"Hay más presupuesto para ciencia y para los proyectos prioritarios científicos y humanistas que hemos definido", subrayó.

REGULARIZACIÓN DE AUTOS CHOCOLATE

La presidenta también adelantó cambios importantes en torno al programa de regularización de los llamados autos chocolate en la frontera, que originalmente concluye en 2026.

Explicó que se realizarán modificaciones debido a los abusos detectados en la apertura implementada en años anteriores.

PAGO DE BANCOS AL FOBAPROA

Otro punto clave revelado por Sheinbaum fue el ajuste relacionado con la deuda privada del Fobaproa. Detalló que existe una parte pequeña aportada por los bancos que actualmente es deducible de impuestos.

Sin embargo, a partir del próximo año esa deducción ya no será posible. La medida representaría aproximadamente 10 mil millones de pesos adicionales para las finanzas públicas y estará contemplada en el Paquete Económico 2026.

La mandataria pidió esperar hasta el lunes 8 de septiembre para conocer a detalle el documento y remarcó la importancia de la presentación que hará la SHCP el martes. "Ya vemos los detalles", concluyó.