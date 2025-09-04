Perros atacan y matan a niñita de 4 meses; la pequeña estaba a cargo de su abuelo

La tragedia tocó a la puerta de una familia de Tamaulipas, que perdió al más pequeños de sus integrantes luego de ser atacado por dos perros de raza.

El lamentable incidente ocurrió este jueves 4 de septiembre, en la calle Asia, de la colonia Vista del Sol, en Matamoros, y el bebé fue identificado como Aitana, de tan solo cuatro meses de vida.

De acuerdo con la información, el menor estaba al cuidado de su abuelo, identificado como Martín, de 63 años de edad, tenía a su cargo a un hermanito de la niña, de cuatro años, así como a un primo de la misma edad de Aitana.

En un momento dado, el hombre no se percató de la entrada de los perros a la casa ni cuando estos atacaron a la pequeñita.

Los niños que presenciaron el hecho le avisaron a Martín, en tanto vecinos que se dieron cuenta de lo que pasaba pudieron arrancar el cuerpo de la bebé de las fauces de los perros y la llevaron al hospital; sin embargo, los médicos confirmaron que había muerto.

Dado a la naturaleza de los hechos, el personal de salud reportó el fallecimiento a las autoridades, a fin de iniciar con las investigaciones correspondientes.

En cuanto a la mamá de Aitana, quien fue identificada como Liliana, labora como profesora en Río Bravo, motivo por el cual dejó a los niños al cuidado de su abuelo.

Debido a las circunstancias de lo ocurrido, personal de la Procuraduría del DIF acudió al domicilio para tomar información en torno al caso; en tanto, el grupo "Iván Rescata" tendrá bajo su custodia a los dos perros hasta que la autoridad determine su destino.