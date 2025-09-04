  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 4 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Perros atacan y matan a niñita de 4 meses; la pequeña estaba a cargo de su abuelo

Además del pequeñito, el señor tenía a su cargo a otros dos niños; los animales, que son criollos, fueron implacables

Sep. 04, 2025
Perros atacan y matan a niñita de 4 meses; la pequeña estaba a cargo de su abuelo

La tragedia tocó a la puerta de una familia de Tamaulipas, que perdió al más pequeños de sus integrantes luego de ser atacado por dos perros de raza.

El lamentable incidente ocurrió este jueves 4 de septiembre, en la calle Asia, de la colonia Vista del Sol, en Matamoros, y el bebé fue identificado como Aitana, de tan solo cuatro meses de vida.

De acuerdo con la información, el menor estaba al cuidado de su abuelo, identificado como Martín, de 63 años de edad, tenía a su cargo a un hermanito de la niña, de cuatro años, así como a un primo de la misma edad de Aitana.

imagen-cuerpo

En un momento dado, el hombre no se percató de la entrada de los perros a la casa ni cuando estos atacaron a la pequeñita.

Los niños que presenciaron el hecho le avisaron a Martín, en tanto vecinos que se dieron cuenta de lo que pasaba pudieron arrancar el cuerpo de la bebé de las fauces de los perros y la llevaron al hospital; sin embargo, los médicos confirmaron que había muerto.

imagen-cuerpo

Dado a la naturaleza de los hechos, el personal de salud reportó el fallecimiento a las autoridades, a fin de iniciar con las investigaciones correspondientes.

En cuanto a la mamá de Aitana, quien fue identificada como Liliana, labora como profesora en Río Bravo, motivo por el cual dejó a los niños al cuidado de su abuelo.

Debido a las circunstancias de lo ocurrido, personal de la Procuraduría del DIF acudió al domicilio para tomar información en torno al caso; en tanto, el grupo "Iván Rescata" tendrá bajo su custodia a los dos perros hasta que la autoridad determine su destino.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Rayo enluta a una familia por partida doble: padre e hija mueren por una descarga
Nacional / México

Rayo enluta a una familia por partida doble: padre e hija mueren por una descarga

Septiembre 04, 2025

Los restos tanto del hombre y la niña, así como el caballo en el que montaban, fueron hallados un día después. Solo hubo un sobreviviente

Paramédicos en Sinaloa usarán chalecos antibalas tras ataques armados en hospitales de Culiacán
Nacional / México

Paramédicos en Sinaloa usarán chalecos antibalas tras ataques armados en hospitales de Culiacán

Septiembre 04, 2025

Los recientes niveles de violencia en Sinaloa han puesto en riesgo la integridad de los voluntarios que prestan auxilio en zonas de alto conflicto

Tormenta tropical Lorena podría afectar vuelos al noroeste desde el AICM
Nacional / México

Tormenta tropical "Lorena" podría afectar vuelos al noroeste desde el AICM

Septiembre 04, 2025

Aunque el fenómeno se debilita, su presencia aún ocasionará fuertes lluvias en toda la región