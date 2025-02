Sheinbaum afirma que no ha aumentado consumo de fentanilo en México

La mandataria presentó los datos respecto al uso de sustancias ilícitas en el país y su labor para la prevención como estrategia de su gobierno

Por: Marcela Islas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el consumo de fentanilo en el país no ha repuntado, aunque sí reconoció que existe un problema con el consumo de metanfetaminas.

Por ello, su gobierno está trabajando en una campaña de prevención del consumo de drogas, que buscará sensibilizar a la población sobre los riesgos de estas sustancias y promover valores familiares como un mecanismo de protección.

CAMPAÑA ANTIDROGAS EN EL GOBIERNO DE SHEINBAUM

En materia de seguridad fronteriza, Canadá y México han implementado medidas para reforzar la vigilancia, lo que ha permitido un mes de aplazamiento en la imposición de aranceles que podrían afectar la economía norteamericana, caracterizada por su alta integración, por lo que se busca fortalecer la cooperación internacional y garantizar la estabilidad económica de la región.

El pasado martes 18 de febrero, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que el cartel de Sinaloa está siendo "desmantelado" gracias a la colaboración entre ambos países.

Además, manifestó su optimismo respecto a la estrategia de seguridad implementada por la mandataria mexicana, destacando que la coordinación entre ambas naciones ha permitido avances significativos en la lucha contra el crimen organizado.

TRUMP ELOGIA LABOR CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS

Por su parte, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció recientemente los esfuerzos del Gobierno de México en la lucha contra el consumo de drogas. Tras una conversación telefónica con Sheinbaum, afirmó haber aprendido algo nuevo, lo que calificó como una situación poco común en este tipo de llamadas.

Durante el diálogo, la presidenta de México explicó cómo su gobierno está implementando estrategias basadas en la prevención y en el fortalecimiento de la cohesión social para evitar que más personas caigan en la drogadicción.

Desde la Casa Blanca, Trump sostuvo una reunión con gobernadores estadounidenses, en la que anunció que su gobierno destinará entre 100 y 200 millones de dólares en campañas publicitarias para prevenir el consumo de drogas.

Para ello, contará con la participación de dos de las principales agencias publicitarias del país, las cuales estarán enfocadas en educar a los ciudadanos sobre los peligros del consumo de drogas y promover alternativas saludables para los jóvenes.

El exmandatario otorgó el crédito a la presidenta mexicana por impulsar estas iniciativas, señalando que México es un ejemplo al no ser un país consumidor de sustancias ilícitas. "Le doy el crédito a ella, ella fue quien me habló de esto, pero inmediatamente lo dijo supe que no tenía que decir nada más. Fue solo el concepto de ello", concluyó Trump.

Con estas acciones conjuntas, ambos países buscan reducir el impacto del narcotráfico en la región y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos a través de estrategias de prevención y control. La cooperación entre México y Estados Unidos en esta materia seguirá siendo un tema clave en la agenda bilateral en los próximos meses.