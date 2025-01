Sheinbaum afirma que en México no se ha encontrado un laboratorio de fentanilo

La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que no se ha identificado ningún laboratorio en México que realice el proceso integral de producción de fentanilo.

"Hasta ahora, el hecho de que lleguen precursores, porque la mayor parte de los precursores viene de Asia, y que se fabrique aquí en México, todo el proceso no se ha encontrado, eso no quiere decir que no se siga investigando", dijo durante su conferencia mañanera.

SE DESMIENTE LA INFORMACIÓN DE THE NEW YORK TIMES

La autoridad ha desmentido una información de The New York Times que sostiene que los periodistas se encontraban en un laboratorio de fentanilo situado en una cocina de casa en el corazón de Culiacán, Sinaloa.

"La posibilidad de que se fabrique, en qué parte, siempre se está investigando en el gabinete de seguridad", precisó.

En el país, añadió, la mayoría de los laboratorios desmantelados se dedican a la producción de metanfetaminas y cristal.

"De todas maneras, la distribución de fentanilo, sea la distribución nacional o su distribución de pastillas para otros objetivos, como la posible entrada a Estados Unidos, la estamos combatiendo", indicó.

Sheinbaum Pardo garantizó que en México se lucha contra la producción ilegal de drogas mediante un "monitoreo muy exhaustivo", además de seguir a los precursores que entran al país con el fin de fabricar medicamentos y fentanilo para uso en medicina.

ACUSACIONES A EMPRESAS DE PRECURSORES DE FENTANILO

Bhavesh Lathiya, también llamado Bhavesh Patel, es el creador y líder de Raxuter Chemicals, una compañía farmacéutica ubicada en Surat, India.

Esta compañía, que consiguió el registro como importadora y exportadora en octubre de 2022 de la Dirección General de Comercio Exterior de India, se presentó públicamente como una distribuidora de "ingredientes farmacéuticos".

No obstante, estudios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI en inglés) indican que la compañía participó en la comercialización de precursores químicos para la producción de fentanilo, un potente opioide.