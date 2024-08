SEP: ¿Habrá clases el lunes 2 de septiembre? Esto dice el Calendario Escolar

Las vacaciones de verano terminaron y los estudiantes de educación básica regresaron a sus aulas, el pasado 26 de agosto, para dar inicio al ciclo escolar 2024-2025. Ante el regreso a clases surgen interrogantes sobre los días que los alumnos tendrán libre de sus actividades académicas, especialmente las que están más próximas.

Uno de los temas en cuestión es si habrá clases el próximo lunes 2 de septiembre, así como el viernes 30 de agosto.

¿HABRÁ CLASES EL VIERNES 30 DE AGOSTO?

De acuerdo con el calendario escolar oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el viernes 30 de agosto será un día escolar regular. Aunque tradicionalmente el último viernes de cada mes se dedica a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE), para agosto de 2024 esta sesión no está programada.

La SEP ha señalado que los docentes ya participaron en un taller intensivo de capacitación antes del inicio del ciclo escolar, por lo que el CTE para este mes queda descartado. Las sesiones ordinarias de CTE se reanudarán en septiembre.

ESTAS SON LAS FECHAS DE LOS CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES 2024-2025

Las sesiones de CTE durante el ciclo escolar en curso están programadas para las siguientes fechas:

Septiembre 2024 : Viernes 27

: Viernes 27 Octubre 2024: Viernes 25

Viernes 25 Noviembre 2024: Viernes 29

Viernes 29 Enero 2025: Viernes 31

Viernes 31 Febrero 2025: Viernes 28

Viernes 28 Marzo 2025: Viernes 28

Viernes 28 Mayo 2025: Viernes 30

Viernes 30 Junio 2025: Viernes 27

¿HABRÁ CLASES EL LUNES 2 DE SEPTIEMBRE?

El lunes 2 de septiembre no es un día festivo en México, a pesar de coincidir con el Labor Day en Estados Unidos. En el país norteamericano, el Labor Day, celebrado el primer lunes de septiembre, marca el fin no oficial del verano y es un día de descanso para los trabajadores. Sin embargo, en México, el Día del Trabajo se celebra el 1 de mayo, por lo que el Labor Day no afecta el calendario escolar ni laboral mexicano. Por lo tanto, las actividades escolares continuarán normalmente el lunes 2 de septiembre.

Las especulaciones sobre días libres en estas fechas no tienen fundamento en el calendario escolar oficial de la SEP.