SEP: ¿En qué meses no habrá puentes durante el ciclo escolar 2024 - 2025?

SEP: ¿En qué meses no habrá puentes en el ciclo escolar 2024 - 2025? | Pexels / PNGWING

Comienza la cuenta regresiva para el inicio de un periodo educativo más en México. El ciclo escolar 2024 - 2025 de la Secretaría de Educación Pública está por llegar, por lo que luce fundamental que sepas en qué meses no habrá puentes de acuerdo con el calendario de la SEP, esto con la intención de que conozcas dicha información antes de su comienzo.

Vale mencionar que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de México afiliados a la SEP iniciaron con su periodo de vacaciones de verano el pasado martes 16 de julio. Es así como, después de un mes, se dicen listos para volver a las aulas el siguiente lunes 26 de agosto, esto para dar inicio al ciclo escolar 2024 - 2025.

El ciclo escolar 2024 - 2025 pinta para ser uno de los más importantes para las y los estudiantes de nivel básico en el país, por lo que, poco a poco, la SEP ha concedido información respecto a su calendario escolar. En ese sentido, no está de más que conozcas cuáles son los meses en los que, desafortunadamente para los alumnos, no habrá puentes.

SEP: ¿EN QUÉ MESES NO HABRÁ PUENTES EN EL CICLO ESCOLAR 2024 - 2025?

Serán un total de 190 días activos los que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria deberán asistir a las aulas correspondientes al ciclo escolar 2024 - 2025 de la SEP. Dentro de este calendario, entonces, se mencionan todas las actividades y suspensiones escolares existentes, mismas en las que destacan los puentes confirmados.

Es así como, de acuerdo a la programación de este calendario, tanto diciembre como abril no contarán con puentes escolares. No obstante, lo anterior guarda estrecha relación con el inicio de las vacaciones de invierno y de Semana Santa, por lo que, si bien no podrán disfrutar de este periodo, los alumnos sí tendrán días de asueto estudiantil.

¿CUÁNDO SON LAS VACACIONES DE INVIERNO Y SEMANA SANTA?

El periodo vacacional correspondiente a invierno se llevará a cabo del 19 de diciembre al 8 de enero del 2025, mientras que la Semana Santa está programada del 14 al 25 de abril del 2025. Es así como el primer puente oficial de la SEP está pactado para el 16 de septiembre como parte de la celebración por la Independencia de México.