SEP : ¿Habrá puente escolar por la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta?

El 1 de octubre marca el final de la administración de AMLO y se ha generado inquietud entre padres de familia y alumnos respecto suspensión de clases

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

El 1 de octubre, México se prepara para la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, el cual es un momento histórico para el país. Este cambio de gobierno, que marca el final de la administración de Andrés Manuel López Obrador, ha generado inquietud entre padres de familia y estudiantes respecto a la posible suspensión de clases.

La modificación a la Constitución Mexicana establece que el cambio del Poder Ejecutivo Nacional se llevará a cabo cada 1 de octubre, en lugar del 1 de diciembre como era tradición. Esta reforma busca establecer un nuevo calendario para la entrega de la banda presidencial y facilitar un inicio más temprano del nuevo sexenio. La Cámara de Senadores aprobó, el 18 de septiembre, una reforma a la fracción séptima del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, que designa el 1 de octubre de cada seis años como día feriado oficial en todo el país.

¿HABRÁ PUENTE ESCOLAR EL 1 DE OCTUBRE? ?

A pesar de la aprobación en el Senado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha informado que no se podrá implementar esta medida en su calendario escolar 2024-2025, ya que la reforma aún requiere la aprobación de la Cámara de Diputados y su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por lo tanto, hasta que no se concrete este proceso legislativo, el 1 de octubre no se considera oficialmente un día feriado para las instituciones educativas.

En el calendario escolar de la SEP, el 1 de octubre está marcado como un día de clases regulares. Aunque se permitirá que los docentes realicen actividades cívicas para conmemorar la efeméride, los estudiantes asistirán a sus clases normalmente. Este día se utilizará para fomentar en los alumnos la comprensión de la importancia del cambio de gobierno y su relevancia histórica.

Sin embargo, el viernes 27 de septiembre, los estudiantes de educación básica no tendrán clases, debido a las actividades de los viernes de fin de mes del Consejo Técnico Escolar. No obstante, este día de suspensión no tiene relación con el cambio de gobierno, sino que forma parte de la programación habitual del calendario educativo.

El lunes 30 de septiembre, las actividades escolares se llevarán a cabo con normalidad, asegurando que los alumnos continúen con su formación académica sin interrupciones.

Los estudiantes asistirán a clases como de costumbre, con la posibilidad de que los docentes organicen actividades cívicas relacionadas con la conmemoración del cambio de gobierno, ya que no será un día de asueto escolar. Por lo que, los padres de familia pueden estar tranquilos, porque no habrá puente escolar en esta ocasión.