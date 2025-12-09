Senadores proponen crear TV, radio y periódico nacionales para difundir la "cultura de Morena"

En el Senado de la República, legisladores de Morena y del PT generaron polémica al utilizar la tribuna para promover propuestas orientadas a difundir la ideología de la Cuarta Transformación, lo que colectivos ciudadanos y usuarios en redes sociales calificaron como un uso partidista de un espacio público.

El senador Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para crear un Sistema Nacional de Comunicación del Estado Mexicano, integrado por una televisora, una estación de radio, un periódico, una plataforma digital y una agencia de noticias nacionales.

La finalidad, afirmó, sería "contrarrestar la desinformación" que, según él, difunden medios neoliberales.

González Yáñez sostuvo que los canales públicos actuales (11, 14 y 22) "son insuficientes" para enfrentar el mensaje de los "medios capitalistas", por lo que defendió la necesidad de nuevos espacios que no sólo transmitan noticias, sino también telenovelas, contenido deportivo y expresiones artísticas "alternativas a la propaganda de derecha".

"Si no llevamos al nivel cultural a la 4T no podrá avanzar lo suficiente", advirtió desde tribuna.

La propuesta desató críticas en redes sociales, donde usuarios acusaron un intento de "control ideológico" y compararon la medida con prácticas del antiguo régimen priista.