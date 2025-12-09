Ataque armado en Apatzingán deja dos policías heridos: autoridades aseguran camioneta

Las autoridades de Michoacán confirmaron un ataque armado contra elementos de la Policía Municipal de Apatzingán que dejó como saldo a dos agentes heridos.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) informó que los oficiales fueron agredidos a balazos mientras realizaban labores de protección y vigilancia la mañana de este martes 9 de diciembre.

El atentado ocurrió sobre la carretera Apatzingán–Acahuato, donde los policías fueron sorprendidos por disparos de arma de fuego. Hasta el momento, no se ha confirmado si el ataque fue perpetrado por alguna célula delictiva que opera en la región.

REFORZAMIENTO DE SEGURIDAD EN APATZINGÁN

Tras la agresión, la SSP de Michoacán desplegó un operativo interinstitucional para dar con los responsables. En estas acciones participan elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, como parte de los esfuerzos de seguridad establecidos en el Plan Michoacán.

En Apatzingán reforzamos las acciones de seguridad, luego de que dos agentes de la Policía Municipal fueran lesionados por impactos de armas de fuego mientras realizaban recorridos de prevención y vigilancia sobre el tramo carretero Apatzingán-Acahuato. pic.twitter.com/dsQnrFEUOX — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) December 9, 2025

ESTADO DE SALUD DE LOS POLICÍAS HERIDOS

Los dos agentes lesionados fueron trasladados de inmediato a un hospital de la zona, donde reciben atención médica. De acuerdo con los reportes oficiales más recientes, ambos se encuentran estables, aunque no se han dado a conocer detalles específicos sobre sus heridas o evolución clínica.

ASEGURAN CAMIONETA RELACIONADA CON EL ATAQUE

Horas después del atentado, la SSP de Michoacán informó el aseguramiento de una camioneta presuntamente vinculada a la agresión. En el interior del vehículo fueron localizados cargadores y cartuchos útiles.

"La unidad fue ubicada en coordinación con el Ejército Mexicano y se encuentra bajo resguardo como parte de las investigaciones", detalló la dependencia en un comunicado.

Las autoridades continúan en la zona con operativos de búsqueda para localizar a los responsables y garantizar la seguridad de los habitantes de Apatzingán.