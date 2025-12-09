Adán Augusto López entrega 17 mil libros de "Grandeza" de AMLO a senadores de Morena

El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, repartió alrededor de 17 mil ejemplares del libro "Grandeza", escrito por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, entre los senadores de su bancada, con la intención de que sean entregados como regalos navideños a simpatizantes.

Cada uno de los 67 senadores morenistas recibió en sus oficinas 260 libros, distribuidos en 13 cajas con el sello de Editorial Planeta, cada una conteniendo 20 ejemplares. Los paquetes fueron entregados a lo largo de la semana en los pisos 3 y 4 del recinto legislativo ubicado en Reforma e Insurgentes.

¿QUIÉN PAGÓ LOS LIBROS "GRANDEZA"? SENADORES SE CONTRADICEN



El senador @ManuelHuertaLdG afirmó que no pagó los 260 ejemplares de Grandeza que hoy llegaron a su oficina.

En contraste, el senador Eugenio Segura aseguró haber pagado $600 pesos por cada uno de los 200 libros que... pic.twitter.com/BIVQpvoIme — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) December 9, 2025

MÁS DE 7 MILLONES EN LIBROS

Los libros llegaron acompañados de una tarjeta que decía: "Con los atentos saludos de Adán Augusto López Hernández, senador de la República". Una senadora, que prefirió mantener su nombre en reserva, confirmó que los ejemplares fueron enviados para ser obsequiados entre la ciudadanía.

El valor estimado del total de los libros asciende a aproximadamente 7.5 millones de pesos, según cálculos internos. Los senadores de Morena prevén distribuirlos durante la temporada navideña entre sus bases y simpatizantes.