Segob defiende dominio de Morena y aliados en el Congreso; rechaza sobrerrepresentación

Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, acusó que la oposición está intentando aplicar la cláusula de sobrerrepresentación para impedir que Morena y sus partidos aliados logren la mayoría en la Cámara de Diputados en la próxima legislatura.

Sin embargo, Alcalde Luján defendió que la coalición formada por Morena, PT y PVEM alcanzará 373 diputados, logrando así una mayoría calificada sin incurrir en sobrerrepresentación, conforme a los preceptos constitucionales vigentes.

"No quieren que se obtenga la mayoría calificada y se tenga la posibilidad de reformar la Constitución y así llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y con ello que la gente pueda votar por jueces, magistrados y ministros. En el fondo eso es lo que está sucediendo y por eso hoy ya no les gustó el criterio que se ha mantenido siempre, ahora dicen que no sea por partido, que sea por coalición", expresó.

Alcalde Luján hizo un llamado a académicos y constitucionalistas para que se pronuncien sobre lo que dicta el texto constitucional y cómo debe ser interpretado en relación con la distribución de los escaños en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

REFORMA AL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

La titular de Gobernación explicó que en 2008 se reformó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), eliminando la regla específica que contaba a las coaliciones como partidos políticos, y comenzó a distribuir los plurinominales tomando en cuenta los partidos políticos individuales.

"De acuerdo a las reglas hoy establecidas en nuestra Constitución, la coalición Morena, PT y Verde Ecologista, obtendría 373 diputadas y diputados, es decir, una mayoría calificada. Y la mayoría calificada te da la posibilidad de modificar la Constitución, no solamente las leyes", afirmó.

Alcalde Luján presentó una gráfica en la que detalló que, basándose en la elección pasada, Morena tendría 161 diputados por mayoría relativa, al ganar distritos, y obtendría 87 diputados por representación proporcional, sumando un total de 248. Aseguró que esta cantidad cumple con la primera regla de la Constitución que regula la sobrerrepresentación, que indica que no debe haber más de 300 diputados, y Morena con 248 no excede este límite.

Además, explicó que la segunda regla constitucional establece que el total de la votación emitida no puede excederse por más de ocho puntos porcentuales.

En el caso del PT, Alcalde Luján detalló que este partido tendría 38 diputados por mayoría relativa y 12 por representación proporcional, sumando un total de 50. Con un 5.8 por ciento de la votación, el PT obtendría un 10 por ciento de representación en la Cámara.