¿Se puede tomar cerveza en las playas de Sonora? Estos son los lugares prohibidos

La cerveza es una bebida fermentada alcohólica, que se elabora a partir de cuatro ingredientes básicos: agua, malta de cebada (u otros cereales), lúpulo y levadura. Su historia se remonta a cuatro mil años, a Mesopotamia y Egipto, que con el paso de los siglos y enriquecida con otras técnicas cerveceras es una de las bebidas más antiguas producidas por el ser humano.

Actualmente, la cerveza es de las bebidas alcohólicas más consumidas a nivel mundial, con una rica diversidad de estilos que varían en color, sabor, aroma y contenido alcohólico, reflejando las tradiciones y la innovación de diferentes culturas y regiones.

México no se queda atrás en el consumo de esta bebida ambarina, pues de acuerdo con datos a septiembre de 2024, México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en ingesta de cerveza, detrás de China, Estados Unidos y Brasil.

En cuanto a estados, Sonora, la segunda entidad más grande del país, es el tercer lugar nacional en consumo de cerveza, superado por Campeche y Baja California, aunado a que en su tierra están establecidas dos de las plantas productoras más importantes: Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, que fabrica Tecate, y Constellation Brands, que elabora Corona.

Ahora bien, al ser un estado cervecero, no quiere decir que puedes consumirla donde te venga en gana, pues existen leyes que restringen esta acción, y aquí te decimos si puedes o no, esta Semana Santa, tomar cerveza en la playa o en qué otros sitios no debes hacerlo.

¿ES LÍCITO BEBER CERVEZA EN LA PLAYA EN SONORA?

Sonora, al igual que todos los estados de México, cuentan con regulaciones en torno al consumo de alcohol en ciertos lugares. Y aunque no existe una lista única para toda la entidad, se pueden determinar dónde está prohibido o restringido:

Vía pública: Por lo general, está prohibido la ingesta de bebidas alcohólicas, incluyendo cerveza, en calles, parques, plazas públicas y otros espacios abiertos al público, a menos que haya permisos especiales para eventos específicos.

Afuera de algunos establecimientos: La Ley que Regula la Operación y Funcionamiento de los Establecimientos Destinados a la Fabricación, Envasamiento, Distribución, Almacenamiento, Transporte, Venta y Consumo de Bebidas con Contenido Alcohólico en el Estado de Sonora prohíbe el consumo de bebidas embriagantes afuera y en estacionamientos de depósitos, misceláneas, tiendas de abarrotes, entre otros.

Clubes deportivos y culturales: Está totalmente prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas en su interior.

Centros públicos específicos: Estrictamente prohibido la ingesta afuera de escuelas, templos, cementerios, teatros, carpas, circos y cinematógrafos.

Transporte público: No está permitido que los pasajeros de camiones, urbanos y foráneos, consuman bebidas etílicas al interior de las unidades en movimiento o estacionados en la calle.

Zonas escolares: Pese a que no se especifica directamente la prohibición de beber cerveza es probable que esté restringido o prohibido en las inmediaciones de planteles educativos.

SITIOS CON RESTRICCIONES O PERMISOS ESPECIALES

Ferias y kermeses: Se puede autorizar el consumo de bebidas alcohólicas, incluyendo cerveza, siempre y cuando sean infantiles.

Espectáculos públicos: Al interior de espectáculos públicos, (no teatros, carpas, circos y cinematógrafos), se puede vender cerveza para consumo inmediato en envases desechables.

Zonas turísticas: Existen zonas declaradas, oficialmente, como centros de turismo, en los que puede haber regulaciones especiales.

Existen zonas declaradas, oficialmente, como centros de turismo, en los que puede haber regulaciones especiales. Establecimientos con licencia: Restaurantes, bares, cantinas y cervecerías con la licencia correspondiente pueden vender y permitir la ingesta de cerveza en sus instalaciones, respetando horarios y normativas específicas; además, algunos negocios, como loncherías y restaurantes, solo pueden vender cerveza acompañada de alimentos.

Finalmente, es importante que tomes en cuenta que, aunque las leyes pueden variar en cada municipio, generalmente existen periodos considerados "ley seca"; es decir, que está estrictamente prohibido vender o consumir alcohol en esos días.

Asimismo, tanto beber alcohol en la vía pública, como en los días restringidos, puede acarrear multas y sanciones con montos que de seguro te pegarán en el bolsillo.