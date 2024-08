¿Se está separando Baja California del territorio mexicano? Esto dicen expertos de la UNAM

Baja California es uno de los estados de la república mexica, reconocido por sus grandes y hermosos pasajes, entre los que destacan montañas impresionantes, valles fértiles, playas deslumbrantes y viñedos que ofrecen una exquisita gastronomía. Sin embargo, existe un dato curioso que despierta aún más, el interés de miles de personas que lo visitan, puesto que se dice que en algunos años podría despegarse del territorio azteca, y convertirse en una isla.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON BAJA CALIFORNIA?

Al parecer, la posibilidad de que Baja California deje de estar unido a México, va más allá de un simple rumor. Académicos e investigadores han revelado que la península de dicho estado, se desplaza hasta cuatro o cinco centímetros por año hacia el noroeste. La separación ha lo largos de los años ha sido considerable, puesto que desde la llegada de los españoles hasta el día de hoy, se ha demostrado que la localidad estaba 24 metros más hacia el sur.

Uno de los investigadores que ha hablado sobre el desplazamiento del estado, es Thierry Calmus, de la Estación Regional del Noroeste (ERNO) del Instituto de Geología (IGL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien explica que la península de Baja California ha tenido constantes deformaciones y separaciones. "Si se multiplican los cuatro centímetros por un millón de años, es factible concluir que el desplazamiento dentro de ese período será de 40 kilómetros", indicó el experto.

Los sismos son un factor para el desplazamiento de Baja California. Foto: Pexels / Wilson Malone

¿POR QUÉ SE ESTA DEZPLAZANDO BAJA CALIFORNIA HACIAL EL NOROESTE?

Dicho desplazamiento, será notable en un millón de años, lo cual modificará el mapa de la república mexicana. No obstante, y aunque quizá, no seamos testigos de una separación gradual, nace la interrogante del por qué ocurre este fenómenos en la península de Baja California. Según el especialista, indica que se trata de un "ente geológico vivo", pero su movimiento no es perceptible para la humanidad, ya que este no se hace de manera progresiva, y además se da de forma lenta.

Asimismo, no se puede indicar cuándo son los momentos exactos en que ocurren las separaciones, pero si se puede medir el desplazamiento y la velocidad de forma anual. Para poder determinar los datos, se ha recurrido a la tecnología, y gracias a aparatos como el GPS, se ha podido precisar en las medidas de distancia y traslado de Baja California.

Cabe resaltar, que los sismos pequeños son un factor que provoca el desplazamiento de la península. Además, la falla del Golfo de California, existe dese hace aproximadamente seis millones de años, y como no se tiene contemplado que deje de existir, lo más seguro es que siga influyendo en la separación.