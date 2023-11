¿Se entrega aguinaldo a los pensionado de la Modalidad 40?, Esto sabemos

Cada año los jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) esperan con ansias el pago de aguinaldo cerca de finales del año. Sin embargo, existe un grupo de pensionados que no gozan de este beneficio. Los pensionados pertenecientes al régimen de 1997 del IMSS, específicamente aquellos que cotizan bajo la Ley 97, no tienen derecho al aguinaldo debido a que sus pensiones se basan en sus ahorros y no reciben esta prestación.

Por otro lado, los pensionados que se encuentran bajo la Ley 73 del IMSS, conocidos como trabajadores de Ley 73, tienen una situación diferente. Estos son todos los individuos que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997.

¿RECIBEN AGUINALDO LOS PENSIONADOS DE LA MODALIDAD 40?

También hay un grupo particular de pensionados, que están dentro de la Modalidad 40 del IMSS, que se han cuestionado sobre su derecho al aguinaldo, y esto lo han manifestado a través de las redes sociales, en especial aquellos que se jubilan en diciembre; y la respuesta a esta duda es clara: sí tienen derecho a recibir aguinaldo.

Los pensionados por Modalidad 40, que indiscutiblemente pertenecen a la Ley 73 del IMSS, gozan de los mismos beneficios que cualquier otro pensionado, incluido el aguinaldo. Esto implica que deben recibir un aguinaldo equivalente a 30 días de su pensión, tal como lo hacen los demás jubilados.

¿QUÉ ES LA MODALIDAD 40?

Es importante destacar que la Modalidad 40 no constituye un tipo de pensión en sí misma. Es simplemente un esquema que permite a los pensionados sumar semanas cotizadas para mejorar su promedio salarial y, en consecuencia, obtener una pensión del IMSS, ya sea por Cesantía en Edad Avanzada o por Vejez.

La pensión por Cesantía en Edad Avanzada se otorga cuando un trabajador entre 60 y 64 años solicita pensionarse, y el monto de la pensión varía del 75 al 95 por ciento según la edad de retiro. Por otro lado, la pensión de Vejez se concede a los trabajadores mayores de 65 años que deciden jubilarse, y en estos casos, el monto de la pensión es del 100 por ciento.

En resumen, los pensionados de la Ley 73, incluidos los de la Modalidad 40, tienen derecho al aguinaldo, mientras que los pensionados bajo la Ley 97 no reciben esta prestación, ya que su pensión es una renta vitalicia basada en sus ahorros en la Afore.