  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 17 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Se eleva a 20 el número de víctimas por explosión de pipa en Iztapalapa

La Secretaría de Salud Pública confirmó que el número de víctimas mortales ascendió a 20, luego del fallecimiento de dos personas

Sep. 17, 2025
Se eleva a 20 el número de víctimas por explosión de pipa en Iztapalapa

La Ciudad de México continúa de luto tras la explosión de una pipa de gas LP ocurrida en el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, que el pasado miércoles sacudió a una de las zonas más densamente pobladas de la capital.

A ocho días del siniestro, la Secretaría de Salud Pública confirmó que el número de víctimas mortales ascendió a 20, luego del fallecimiento de dos personas más durante la noche del martes.

SE ELEVA EL NÚMERO DE VÍCTIMAS

De acuerdo con el último reporte, 31 personas permanecen hospitalizadas con diversos niveles de gravedad, mientras que 33 ya han recibido el alta médica.

Entre las muertes más recientes se encuentra el propio conductor de la pipa, Fernando Soto Munguía, así como Eduardo Romero Armas, un repartidor de plataforma de 30 años que se trasladaba en motocicleta cuando el estallido lo alcanzó de lleno.

EL ACCIDENTE Y LAS INVESTIGACIONES

El trágico episodio se registró cuando el vehículo, que transportaba cerca de 50 mil litros de gas LP, explotó al circular por la zona del Puente de La Concordia. Las investigaciones preliminares de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México apuntan a que el accidente pudo deberse al exceso de velocidad con el que era conducida la unidad pesada. Esto provocó que el tanque sufriera una rotura tras impactar con un objeto sólido, lo que derivó en la fuga masiva del combustible y, posteriormente, en la ignición que desató la explosión.

Las llamas y la onda expansiva alcanzaron a decenas de automovilistas y transeúntes que se encontraban en las inmediaciones, dejando un saldo inicial de múltiples víctimas, daños materiales significativos y un ambiente de pánico que aún permanece en la memoria de los habitantes de la zona.

RESPUESTA GUBERNAMENTAL

Ante el incremento del saldo fatal y la indignación social, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que su administración buscará implementar regulaciones más estrictas en torno al tránsito de vehículos que transporten combustibles por la Ciudad de México. "No podemos permitir que tragedias de esta magnitud se repitan, debemos reforzar la seguridad y la prevención", señaló.

La mandataria capitalina también informó que se revisarán las condiciones de seguridad de las empresas que operan con este tipo de transporte, así como los protocolos de emergencia en vías de alto tránsito como la de Iztapalapa.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza
Contenido Relacionado
Claudia Sheinbaum explica por qué homenajeó a mujeres en su primer Grito de Independencia
Nacional / México

Claudia Sheinbaum explica por qué homenajeó a mujeres en su primer Grito de Independencia

Septiembre 17, 2025

La presidenta de México, aclaró esta mañana en su conferencia matutina las razones detrás de los cambios en la arenga que lanzó la noche del grito

Mark Carney, primer ministro de Canadá, visitará México para reunirse con Sheinbaum
Nacional / México

Mark Carney, primer ministro de Canadá, visitará México para reunirse con Sheinbaum

Septiembre 17, 2025

Esta será la segunda ocasión en que ambos mandatarios sostienen un encuentro, luego de haber coincidido previamente durante la Cumbre del G7

¿Impuestos a videojuegos absurdos? Esto dicen los expertos de las medidas de Sheinbaum contra la violencia
Nacional / México

¿Impuestos a videojuegos absurdos? Esto dicen los expertos de las medidas de Sheinbaum contra la violencia

Septiembre 17, 2025

Luego de la decisión de la presidenta de agregar impuestos a los juegos "violentos" varios científicos hacen acto de presencia para valorar su postura