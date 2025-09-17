Mark Carney, primer ministro de Canadá, visitará México para reunirse con Sheinbaum

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, realizará una visita oficial a México a partir de mañana jueves 18 de septiembre y viernes 19, con el objetivo de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Esta será la segunda ocasión en que ambos mandatarios sostienen un encuentro, luego de haber coincidido previamente durante la Cumbre del G7, donde abordaron la necesidad de reforzar los vínculos comerciales con socios confiables.

REUNIÓN CON CLAUDIA SHEINBAUM

Durante su estancia, Carney y Sheinbaum discutirán temas clave relacionados con seguridad, comercio e inversiones, así como la posible revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un asunto de gran relevancia en el actual escenario económico norteamericano.

El primer ministro canadiense destacó la importancia de la relación bilateral al declarar:

"Canadá y México mantienen una sólida relación con base en más de tres décadas de libre comercio. Ante un panorama mundial cambiante, nos centramos en mejorar nuestras alianzas en materia de comercio, seguridad y energía".

"Juntos, construiremos cadenas de suministro más sólidas, crearemos nuevas oportunidades para los trabajadores y proporcionaremos mayor prosperidad y seguridad tanto a los canadienses como a los mexicanos".

Actualmente, la relación económica entre ambas naciones se encuentra en un momento sólido. Las inversiones bilaterales alcanzan los 56 mil millones de dólares, de acuerdo con los registros de 2024.

Esta cifra posiciona a Canadá como el quinto socio comercial de México, mientras que México ocupa el tercer lugar en importancia para Canadá.

La visita de Carney no solo busca reafirmar los lazos diplomáticos, sino también fortalecer la cooperación en energía y cadenas de suministro, ámbitos estratégicos para ambos países frente a los desafíos globales.

Además, se espera que el encuentro abra nuevas oportunidades de inversión y empleo en sectores como infraestructura, energías limpias y manufactura avanzada.

Con esta agenda, México y Canadá proyectan consolidar una relación bilateral más estrecha, centrada en el crecimiento económico compartido y en el impulso de políticas conjuntas que beneficien a ambos pueblos.