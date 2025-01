Santoral de hoy, 27 de enero: ¿Quiénes celebran su onomástico este día?

El santoral es un calendario litúrgico que recoge los santos reconocidos por la Iglesia Católica, celebrados a lo largo de cada día del año

Por: Ofelia Fierros

Cada 27 de enero, la Iglesia Católica celebra a Santa Ángela Merici, virgen y fundadora de la Compañía de Santa Úrsula, conocida como Las Ursulinas, una congregación femenina secular que revolucionó la vida consagrada de la mujer en el siglo XVI.

Su legado perdura hasta hoy, siendo una inspiración para la educación y la dignificación de las mujeres en la sociedad.

Nacida el 21 de marzo de 1474 en Desenzano sul Garda, Italia, Ángela Merici creció en una familia con un fuerte sentido religioso.

Desde pequeña, se sintió atraída por las historias de los santos que su padre relataba en las noches familiares, y fue esta devoción la que la llevó a venerar a Santa Úrsula, una mártir del siglo IV.

Su vida, marcada por la espiritualidad y el servicio a los demás, se vio transformada por las adversidades, como la muerte prematura de sus padres y hermana. Tras esta pérdida, Ángela se trasladó a vivir con su tío en Salò, donde abrazó la vida austera de una Terciaria

LA VISIÓN DE LA "ESCALERA CELESTIAL"

Mientras rezaba, Santa Ángela Merici tuvo una visión en la que observó una procesión de ángeles y vírgenes que cantaban himnos sublimes. Entre ellos, vio a su hermana fallecida, quien le anunció: "Fundarás una compañía de vírgenes".

Con el tiempo, esta experiencia sería representada en la iconografía de los santos como una "escalera celestial" que conecta el cielo con la tierra, simbolizando el vínculo entre lo divino y lo humano.

SANTA ÁNGELA DE MERICI, FUNDADORA DE LAS URSULINAS

En 1535, esta visión se concretó cuando fundó la Compañía de las mínimas de Santa Úrsula en Brescia, junto con doce colaboradoras.

La novedad de esta congregación era que las mujeres consagradas no vivían en clausura, sino en el mundo, dedicándose a la educación y la formación de las jóvenes. Este enfoque rompió con la tradicional exclusión de las mujeres no casadas o no monjas, dándoles una nueva oportunidad para santificar sus vidas fuera de los muros del convento.

Ángela fue también testigo de un milagro: durante su peregrinación a Tierra Santa, sufrió una ceguera temporal que interpretó como un signo de la Providencia, afirmando que la pérdida de la vista le permitía "ver" con los ojos del espíritu.

Al regresar, su salud empeoró y falleció el 27 de enero de 1540, a los 66 años. Su legado creció con el tiempo, y en 1807, fue canonizada por el Papa Pío VII, consolidando su figura como una gran santa de la Iglesia.

Su testamento espiritual sigue siendo una guía para la espiritualidad y el trato con los demás, especialmente en la relación con las hermanas de la congregación.

Ángela les instaba a abrazar a las demás con "caridad viva" y a no imponer nada, pues, como ella misma dijo, "Dios ha dado a todos libre albedrío y no quiere obligar a nadie".

Santa Ángela Merici dejó un modelo de vida cristiana, donde la espiritualidad se vive en el corazón del mundo, transformando la sociedad a través de la educación, el amor y el servicio desinteresado.

Su fundación, Las Ursulinas, continúa hoy en día, llevando su mensaje de fe y dedicación a las nuevas generaciones.

