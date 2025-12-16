Rutas de la Salud registra abastecimiento con la cuarta entrega de medicamentos en unidades de segundo y tercer nivel

Durante la conferencia matutina de este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer avances relevantes en materia de salud pública, con especial atención en la estrategia denominada Rutas de la Salud, diseñada para asegurar la llegada oportuna de medicamentos e insumos médicos a hospitales y centros de atención de segundo y tercer nivel en todo el país.

Alejandro Svarch, encargado del seguimiento del programa, explicó que los resultados acumulados reflejan un progreso importante en la cobertura del sistema sanitario. De acuerdo con las cifras presentadas, a nivel nacional se han entregado más de 115 millones de piezas de medicamentos, lo que ha permitido abastecer a 8 mil 440 centros de salud y 646 hospitales, fortaleciendo así la capacidad de respuesta ante la demanda de pacientes en distintas regiones.

RESULTADOS NACIONALES EN EL ABASTO DE MEDICAMENTOS

Svarch, detalló que estos avances son resultado de un esfuerzo logístico de gran escala, enfocado en garantizar que los insumos lleguen tanto a zonas urbanas como a comunidades de difícil acceso. Señaló que la estrategia ha permitido reforzar hospitales con alta carga de atención y mejorar la continuidad de los tratamientos médicos, especialmente en áreas donde el desabasto había sido una problemática constante.

En lo que respecta a la cuarta entrega del programa, se informó que esta fase complementaria logró la distribución de más de 14 millones de piezas adicionales. Gracias a ello, se alcanzó el abastecimiento de 640 hospitales y se cumplieron 325 rutas de la salud, lo que contribuye a mantener en operación unidades médicas clave en estados con mayores necesidades.

PRIORIDAD GUBERNAMENTAL EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD

La presidenta, Claudia Sheinbaum, destacó que el fortalecimiento del sistema de salud se mantiene como una prioridad dentro de su administración. Aseguró, que habrá una supervisión permanente para evitar faltantes y garantizar que los medicamentos lleguen a tiempo a quienes los requieren. Subrayó, que el objetivo principal es mejorar la atención a la población, reducir tiempos de espera y asegurar que los pacientes cuenten con tratamientos completos y continuos.

Con estos resultados, las autoridades señalaron que Rutas de la Salud se consolida como un eje central para optimizar la logística de medicamentos en el país y avanzar hacia un modelo de atención más eficiente, con mayor cobertura y mejores condiciones para los usuarios del sistema de salud.

Los avances presentados en la estrategia Rutas de la Salud reflejan un esfuerzo sostenido por mejorar uno de los aspectos más sensibles del sistema sanitario, el acceso oportuno a medicamentos e insumos médicos. La magnitud de las cifras dadas a conocer, tanto en el número de piezas entregadas como en la cantidad de centros y hospitales abastecidos, evidencia una mejora gradual en la capacidad operativa del sector salud, particularmente en unidades de segundo y tercer nivel que atienden casos de mayor complejidad.

La implementación de una logística de gran escala, con rutas diseñadas para llegar a regiones alejadas y zonas con mayores carencias, representa un paso importante para reducir desigualdades en la atención médica. Al garantizar la continuidad de tratamientos y evitar interrupciones por falta de insumos, el programa contribuye directamente a mejorar la calidad de vida de miles de pacientes y a aliviar la presión sobre hospitales con alta demanda.