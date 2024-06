Rosa Icela Rodríguez explica por qué la FGR no ha solicitado extraditar a Carlos Ahumada

En la mañanera de este jueves 13 de junio, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reaccionó al caso del empresario Carlos Ahumada, quien fue detenido el 7 de junio pasado en Panamá.

Rosa Icela recordó que el empresario promovió un amparo en abril de este año para evitar ser detenido por la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que no se podría cumplimentar la orden de aprehensión en su contra.

EXTRADICIÓN

La secretaria destacó que ha esto último se suma que algunas de las acusaciones en contra del empresario ya prescribieron, por lo que la Fiscalía General no ha emitido una orden de extradición.

"En virtud de que había un amparo se informó a la Fiscalía de la Ciudad de México y a la Fiscalía General de la República de la suspensión de la orden de reaprehensión girada en contra del sentenciado".

Rosa Icela explicó que "había una orden de reaprehensión, Ahumada se amparó contra esa orden y pues no se puede aprehender a esa persona por ello".

-¿ESTÁ APREHENDIDO ILEGALMENTE?

"No quiero entrar a fondo porque es la Fiscalía la que nos ha dado esa información, la Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía de la República no tenía materia para pedir una extradición porque estaba amparado contra cualquier orden de reaprehensión, en suma. Cosas y detalles sobre el litigio no los tiene el Gobierno Federal, eso se lleva en la Fiscalía de la Ciudad de México y de la República", respondió Rosa Icela.

CLARIDAD

Cabe destacar que Ahumada fue detenido por las autoridades panameñas en cumplimiento de una ficha roja de la Interpol en respuesta de una orden de aprehensión emitida en México en 2019 por cargos de defraudación fiscal por 1.6 millones de pesos.

El día de ayer la hija de Carlos Ahumada hizo una llamado pidiendo tanto al Gobierno de López Obrador como al fiscal general Alejandro Gertz Manero que completaran el proceso de extradición hacia México para poder verlo en territorio nacional antes del domingo, cuando se celebrará el Día del Padre.