Revelan los últimos momentos de "El Mayo" Zambada en México antes ser llevado a EU | VIDEO

Un video de 12 segundos que se ha viralizado en redes sociales podría mostrar los últimos momentos del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada en territorio mexicano. El pasado 25 de julio, Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, supuestamente lo secuestró para trasladarlo a Estados Unidos.

Las imágenes captadas muestran una pista de aterrizaje ubicada al norte de Culiacán, cerca de la comunidad de Campo Berlín, en Navolato, Sinaloa. Esta ubicación coincide con la pista presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) como el punto de partida desde donde Zambada habría sido llevado fuera del país, en lo que él describe como un secuestro forzado.

De acuerdo con información de Milenio, el avión utilizado para el traslado fue un bimotor Beechcraft King Air 350, el cual fue avistado posteriormente en el aeropuerto de Nuevo México, según registros de autoridades y medios estadounidenses.

Presuntos videos que circulan de la avioneta que transportaba a Mayo Zambada "El Mayo" y Joaquín Guzmán López "El Güero Moreno", y la camioneta utilizada en el secuestro de El Mayo. pic.twitter.com/riYmdkQWSL — crux1469 (@crux1469) August 23, 2024

TESTIMONIO DE ISMAEL "EL MAYO" ZAMBADA

Ismael Zambada García relató en una carta firmada y difundida por su abogado, cómo fue secuestrado el 25 de julio. Según su testimonio, él y su grupo de sicarios fueron emboscados en un rancho conocido como Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán.

"En cuanto puse un pie dentro de aquella habitación, me tendieron una emboscada [...] Me ataron y esposaron [...] Me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado. Joaquín me quitó la capucha de la cabeza y me ató con bridas al asiento. En el avión no había nadie más que Joaquín, el piloto y yo. El vuelo duró entre 2 y 3 horas, sin escalas, hasta que llegamos a El Paso, Texas. Fue allí donde los agentes federales estadounidenses me detuvieron", se lee en la carta.

Zambada también afirmó que el encuentro en el rancho estaba planeado para resolver un conflicto entre la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y el Gobierno del Estado de Sinaloa.

En dicha reunión participarían Joaquín Guzmán López, quien finalmente lo secuestró; Iván Archivaldo Guzmán Salazar, quien no asistió; el gobernador Rubén Rocha Moya, quien niega las acusaciones; y el diputado electo Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien habría sido asesinado en ese lugar.

RUTA PARA TRASLADAR A ZAMBADA

La FGR, en un comunicado emitido 27 días después de los hechos, informó que los captores utilizaron una ruta específica para trasladar a Zambada desde Huertos del Pedregal hasta una pista aérea en las afueras de Culiacán, desde donde fue llevado a Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas aseguraron la Finca San Julián, a menos de 11 kilómetros del centro de Culiacán, como posible escenario de delitos como privación ilegal de la libertad, homicidio, lesiones y desaparición forzada.