Nacional / México

Regreso a clases: 5 razones por las que NO deberías publicar fotos de tus hijos en redes sociales

De acuerdo con especialistas en seguridad, subir imágenes que revelan datos personales, escolares o geográficos expone a niñas y niños a riesgos

Sep. 01, 2025
La advertencia surge ante el incremento de casos de extorsión y delitos digitales que se originan a partir de la información que se comparte en redes sociales
Con el inicio del ciclo escolar 2025-2026, la Policía Cibernética lanzó una alerta nacional para pedir a madres y padres que eviten publicar fotos de sus hijos en uniformes escolares durante el regreso a clases.

La advertencia surge ante el incremento de casos de extorsión y delitos digitales que se originan a partir de la información que se comparte en redes sociales.

5 RAZONES POR LAS QUE NO SE RECOMIENDA COMPARTIR IMÁGENES ESTE REGRESO DE CLASES

De acuerdo con especialistas en seguridad, subir imágenes que revelan datos personales, escolares o geográficos expone a niñas y niños a diversos riesgos. Estas son cinco razones por las que no deberías publicar fotos del regreso a clases:

1. FACILITA LA EXTORSIÓN

Delincuentes pueden utilizar detalles visibles en la foto, como el nombre de la escuela, el uniforme o las credenciales, para elaborar amenazas creíbles. Casos recientes muestran que, tras publicar imágenes, familias recibieron mensajes exigiendo pagos a cambio de la supuesta seguridad de los menores.

2. EXPOSICIÓN DE UBICACIÓN Y RUTINAS

Las imágenes suelen mostrar la escuela, rutas de transporte o zonas cercanas, lo que permite a extraños deducir horarios y trayectos. Esta información puede usarse para planear delitos.

3. RIESGO DE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD

Fotos de menores pueden ser descargadas y utilizadas para crear perfiles falsos en redes sociales, con fines ilícitos como engaños, grooming o fraude.

4. PÉRDIDA DE CONTROL DE LA IMAGEN

Aunque se compartan en grupos privados, las capturas de pantalla o reenvíos hacen que sea imposible controlar quién accede a la foto, aumentando el riesgo de filtración.

5. EXPOSICIÓN A REDES DE TRATA Y ACOSO

Delincuentes pueden usar imágenes para buscar a los menores en entornos digitales, aumentando la vulnerabilidad frente al acoso o explotación.

La Policía Cibernética recomienda mantener perfiles privados, desactivar la geolocalización y evitar cualquier publicación que muestre uniformes, logotipos escolares o credenciales. Además, insta a dialogar con hijos e hijas sobre la importancia de cuidar su información en internet.

Marcela Islas
