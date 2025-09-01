Primer Informe de Claudia Sheinbaum: Programa "México te abraza" ha beneficiado a 86 mil connacionales

Este lunes 1 de septiembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum rindió su Primer Informe de Gobierno en el Palacio Nacional, acompañada por su Gabinete, para dar cuenta de logros de su administración durante los primeros once meses de su sexenio.

Entre los programas más destacados por la mandataria se encuentra "México te abraza", una iniciativa diseñada para brindar apoyo integral a los mexicanos que retornan al país ante el aumento de redadas y deportaciones desde Estados Unidos.

MÉXICO TE ABRAZA HA BENEFICIADO A 86 MIL PERSONAS

La presidenta de México informo, que el programa federal "México te abraza" ha brindado apoyo y protección a más de 86 mil personas que regresan desde Estados Unidos, reconociendo su esfuerzo.

Sheinbaum destacó que los migrantes son considerados "héroes y heroínas de México", y que su retorno no solo es un asunto humanitario, sino también un motor de desarrollo social y económico. De acuerdo con la mandataria, este programa fortalece la cooperación bilateral con Estados Unidos y contribuye a la diversificación de las exportaciones nacionales, al aprovechar la experiencia y habilidades de los connacionales que regresan.

El programa contempla atención en distintos ámbitos, incluyendo apoyo legal, capacitación laboral, acceso a servicios de salud y vinculación con programas sociales que facilitan la reintegración familiar y comunitaria.

Durante su informe, Sheinbaum enfatizó que "México te abraza" no solo responde a una necesidad inmediata, sino que representa un compromiso del Gobierno federal con los derechos de los migrantes, reafirmando la política de inclusión y solidaridad que ha caracterizado a su administración desde su toma de posesión el 1 de octubre del año pasado, tras suceder a Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum subrayó que el programa no solo ayuda a los migrantes a reintegrarse a la vida en México, sino que también contribuye al desarrollo económico y social del país, resaltando el papel activo de los connacionales en la construcción de un país más inclusivo y solidario.