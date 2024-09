Regidor de Metepec en Durango es detenido por acusaciones de violación

A mediados de agosto, una joven de 23 denunció a través de redes sociales que había sido víctima de una agresión sexual por parte Óscar Alejandro "N"

Por: Luis Flores

Las autoridades del Estado de México (Edomex) detuvieron al regidor de Metepec, Óscar Alejandro "N", quien enfrenta acusaciones por el delito de violación en agravio de una mujer de 23 años de edad.

A través de un breve comunicado, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) estatal informó que Óscar Alejandro "N" fue detenido en el Estado de Durango con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

ORDEN DE APREHENSIÓN

"El detenido, quien se desempeña como Regidor del municipio de Metepec, es investigado por el delito de violación", se detalló. Luego de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra, Óscar fue trasladado al Edomex y posteriormente ingresado a un penal ubicado en el municipio de Lerma, donde se determinará su situación jurídica.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el regidor de Metepec por el Partido del Trabajo (PT) fue detenido en la tarde del sábado 21 de septiembre, alrededor de las 15:00 horas, en la calle 6 de julio de la colonia José Martí, en Durango.

Al momento de su aprehensión, Óscar Alejandro, también identificado con el alias de "El Güero", vestía una playera tipo polo de color negro con rosa, un pantalón de mezclilla de color azul y tenis grises. Asimismo, fue descrito como un masculino de complexión mediana, ojos verdes y un tatuaje en el pecho con el nombre de "María Berthina".

DENUNCIA

A mediados de agosto, una joven de 23 años de edad de identidad reservada denunció a través de redes sociales que había sido víctima de una agresión sexual por parte del regidor de Metepec.

Los hechos habrían ocurrido el 10 de agosto. En un principio, la joven se reunió con su prima y unos amigos en el restaurante Pura Vida de Metepec. Al lugar llegó Óscar Alejandro "N", quien era conocido por uno de los presentes.

Posteriormente optaron por trasladarse al bar Los Cantaritos, ubicado en la avenida Lerma. La joven subió a su camioneta en compañía de Óscar Alejandro, quien durante el trayecto se desvió hacia una zona de terracería para abusar de ella.

"Yo me comienzo a asustar y le pido que regrese. Él no me hace caso, sólo me ignora y pone seguro en la camioneta, comienza a desabrochar su pantalón. Yo intento mandar mensaje a mi prima y en ese momento se lanzó sobre mí", relató la joven.

Luego de una serie de forcejeos, la joven pudo escapar del lugar y solicitar ayuda. Fue así como arribaron elementos de la policía municipal, quienes la escoltaron a la Fiscalía de Género en Toluca para denunciar los hechos.