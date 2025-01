Refugiados rusos llegan hasta México huyendo de la guerra

Rusos han arribado a México en busca de asilo debido a su pertenencia a la comunidad LGBTI, sus gustos sexuales o simplemente para huir del conflicto bélico, mientras que el Gobierno de México indica un incremento interanual del 64 por ciento en la emigración irregular de Rusia.

En Tapachula, la ciudad más poblada de la frontera sur de México, Tajir sostiene que formó parte de las Fuerzas Especiales Rusas, pero se evadió del país para no involucrarse en la guerra en Ucrania. Por lo tanto, ahora solicita que México le otorgue la posibilidad de mantenerse de forma constante lejos del conflicto.

Serví en las fuerzas especiales hace 14 años y no quiero participar en la guerra contra Ucrania porque Ucrania está defendiendo su territorio y no quiero disparar a personas que defienden su territorio; no quiero vivir con eso después en mi cabeza. "Si la guerra terminara, regresaría", contó a EFE.

MÉXICO DETECTA UN AUMENTO DE MIGRANTES IRREGULARES

De enero a agosto de 2024, México registró 335 inmigrantes irregulares provenientes de Rusia, lo que representa un récord de más de 925 mil individuos de todas las naciones, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria del Gobierno.

Tajir dejó Rusia para trasladarse a Kazajistán, después a Kirguistán y Argentina, y finalmente a la frontera sur de México, lugar en el que adquirió una bocina y un micrófono para cantar con el español que ahora domina.

"Quiero vivir en México, trabajar como profesor de Física-Matemática como antes en Rusia. Ahora estoy cantando tres veces por semana y otros días estoy aprendiendo español. Necesito subir el nivel porque necesito vivir en México y trabajar más que en la calle; después quiero alquilar. Estoy viviendo en albergue", narró.

El individuo ha estado en Tapachula durante más de siete meses, donde se dirigió a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), la cual ha rechazado su solicitud.

Él afirma que su propósito no es ir a Estados Unidos, sino quedarse un periodo en México, donde algunos ciudadanos solicitan su respaldo.

AUMENTO DE RUSOS LGBT

En contraposición, Casa Frida, que alberga a personas LGBTI, observó un "crecimiento exponencial" de rusos después del comienzo del conflicto en Ucrania, en febrero de 2022, y el "retorno" de las políticas que perjudican al colectivo por parte del presidente Vladímir Putin.