Reforma al Poder Judicial es aprobada en comisiones del Senado

Luego de casi siete horas de debate, el Senado aprobó en comisiones y en lo general, la minuta de la Reforma al Poder Judicial, con el voto de Morena y sus aliados, que la calificaron como la más importante de los últimos tiempos.

Con esto, la reforma judicial está cada vez más cerca de ser una realidad en el país, y con ello una nueva forma de seleccionar a los jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF). Estos fueron los resultados.

#ULTIMAHORA Fue aprobada en lo general la Reforma al Poder Judicial en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del @senadomexicano.



Con 25 votos a favor de la bancada de la 4T, y 12 en contra del PRIAN y MC, en comisiones el dictamen fue...

VOTACIONES

La votación final fue de 25 votos a favor y 12 en contra, estos últimas de PAN, PRI y MC, quienes sostuvieron que la reforma va encaminada a someter a la Suprema Corte y al poder judicial, mientras que los guindas respondieron que los opositores defienden los privilegios y corruptelas de los juzgadores. La discusión derivó a final en acusaciones mutuas de nepotismo.

Esto, luego de que antes del inicio de la sesión de comisiones unidas que se prolongó por más de seis horas, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña aseguró que con 85 senadores sería suficiente para aprobarla.

POLÉMICA

El panista Ricardo Anaya advirtió que Morena y aliados pretenden un fraude Constitucional.

Y la tragicomedia: ¿sabías que Morena quiere poner en la Constitución que para ser juez el requisito sea tener un promedio de 8 y una carta de la vecina?



¡No dejemos que la justicia se convierta en un chiste! #NoALaReformaJudicial #PJF #SCJN #PoderJudicial #AccionNacional pic.twitter.com/PwKYAskgHr — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) September 9, 2024

"Esa línea no la intenten cruzar. Eso sí no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. Si ustedes ganan con votos, lo vamos a respetar, pero la mayoría calificada es 86, y en eso sí no nos vamos a mover".

Durante la reunión de comisiones unidas privó un debate sobre los alcances de la elección en urnas de jueces, ministros y magistrados y el intercambio de acusaciones sobre la autonomía del Poder Judicial o el nepotismo en la selección de sus integrantes.

Morena a través del senador Óscar Cantón Zetina defendió la iniciativa del Ejecutivo y advirtió que el Plan C fue avalado por 36 millones de votos en las urnas y llamó a la oposición a "atascarse de democracia".