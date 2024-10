Refinería Deer Park: trabajadores fallecidos no pertenecían a Pemex, asegura Gobierno Federal

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum se dio un informe respecto al accidente ocurrido ayer en la refinería Deer Park, de Pemex, en el Condado de Harris, Texas, donde murieron dos personas.

En la "Mañanera del Pueblo" se destacó que los trabajadores fallecidos en el accidente de la refinería Deer Park no pertenecían a Pemex.

Víctor Rodríguez, director general de Pemex, dio un informe detallado y confirmó que hubo una fuga de gas amargo, altamente nocivo para la salud. Un total de 35 personas se vieron afectadas, de las cuales 13 requirieron hospitalización, aunque su estado es estable.

Rodríguez explicó que los dos fallecidos trabajaban en la zona impactada y fueron expuestos directamente al gas. La recuperación de los cuerpos se realizó en la madrugada, debido a la contaminación del área. Uno de los cuerpos fue hallado a nivel del suelo y el otro a 10 metros de altura, lo que complicó su recuperación.

El director de Pemex señaló que se han implementado protocolos en cuanto a la intervención con las familias y se notificó a las autoridades locales, estatales y federales inmediatamente después del accidente.

"Se están haciendo una serie de investigaciones para ver las causas del accidente, aún no podemos decir, señalar exactamente lo que hay, no podemos especular con las razones de lo que sucedió hasta que se analice concretamente y se haga un análisis causa-raíz de las causas, y ya podremos informar qué fue lo que sucedió. No son trabajadores de Pemex, los que fueron fallecidos, ni tampoco los afectados, son trabajadores de la refinería, en particular, los dos fallecidos pertenecen a empresas de mantenimiento que se contratan como un servicio externo a la refinería", aseguró Rodríguez.

Rodríguez destacó que los fallecidos y los afectados no eran trabajadores de Pemex, sino de empresas de mantenimiento contratadas como servicio externo. Aseguró que en la refinería solo hay directivos de Pemex, mientras que el personal es estadounidense. Además, se mantienen en contacto con las familias de las víctimas.

Pemex ha ofrecido apoyo y cuenta con seguros para este tipo de situaciones, y los protocolos se han estado siguiendo de manera coordinada con las autoridades. En cuanto a las operaciones de la refinería, tres o cuatro plantas detuvieron sus actividades, mientras que se evalúa la situación para evitar más afectaciones. Una vez completado el análisis de las causas, se reanudará la producción, que es de aproximadamente 320 mil barriles por día.