Reducción de jornada laboral: diputados ponen pausa a la iniciativa

Ayer martes 25 de abril, por mayoría de votos, fue aprobada dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales la reforma al Artículo 123, que reduce la jornada laboral en México, de tal manera que, por cada cinco días de trabajo, el empleado pueda disfrutar de al menos dos días de descanso.

Con ello, la jornada laboral se reduciría de 48 a 40 horas trabajadas a la semana.

Tras la aprobación en la comisión, la propuesta se envió al pleno para su discusión y análisis, lo que se esperaba pudiera ocurrir este miércoles sin embargo, repentinamente decidieron enviarla a la "congeladora".

En la sesión maratónica que llevaba más de 24 horas, los legisladores han aprobado una serie de reformas entre ellas la eliminación del Insabi, de la Financiera Rural, entre otras.

Poco antes de las 12 de mediodía, se declaró receso y posteriormente, el coordinador de los diputados morenistas informó que la reforma no iría por falta de tiempo.

"No, ninguna reforma constitucional. ¿por qué? porque ya no nos da tiempo. además de que no nos da tiempo de agendarla, se tiene que construir en torno al dictamen, en tanto reforma constitucional los dos tercios, y eso requiere un consenso en la redacción del dictamen", manifestó Ignacio Mier Velazco

Cabe señalar que tras darse a conocer los cambios que se buscaban implementar tras la aprobación del aumento de las vacaciones que entró en vigor a partir del 1 de enero de este año, el sector empresarial en el país mostró su descontento al señalar no haber sido consultados en torno a este tema que los podría llegar a impactar.