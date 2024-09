Recomendaciones para el uso efectivo de repelentes de insectos

En la temporada de calor y durante actividades al aire libre, los repelentes de insectos se convierten en aliados esenciales para protegernos de las picaduras de mosquitos y otros insectos.

Sin embargo, no todos los repelentes son iguales ni todos se usan de manera efectiva. Estas son las recomendaciones para aprovechar al máximo estos productos y mantener a raya a los insectos.

-Conocer los Tipos de Repelentes

Hay repelentes químicos y naturales, los primeros contienen DEET (N, N-Dietil-meta-toluamida), picardina o IR3535 y son reconocidos por su eficacia, mientras que los segundos suelen elaborarse a base de aceite de plantas y pueden llegar a ser menos potentes.

-Correcta aplicación

Para asegurar efectividad se debe aplicar abundante repelente en áreas expuestas de la piel y evitar aplicar en heridas o zonas irritadas. Es importante no mezclar repelentes con bloqueadores solares o esperar al menos veinte minutos entre la aplicación de uno y otro.

-Consideraciones

Si bien los repelentes son generalmente seguros, es esencial seguir las recomendaciones de uso para evitar reacciones adversas. Los niños menores de dos meses deben evitar los repelentes con DEET, y se deben usar solo productos aprobados específicamente para su edad según se recomienda en la Academia Americana de Pediatría.

Para las personas con condiciones médicas preexistentes o preocupaciones sobre los ingredientes, consultar a un médico antes de usar repelentes es una buena práctica.

-Medidas Adicionales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda complementar el uso de repelentes con otras estrategias preventivas, como usar ropa de colores claros, mantener las ventanas y puertas cerradas, y eliminar agua estancada cerca de áreas habitadas, ya que estos son criaderos ideales para mosquitos.

En conclusión, usar repelentes de insectos de manera adecuada es una de las mejores formas de protegerse de las picaduras y las enfermedades transmitidas por estos insectos. Conociendo los tipos disponibles, aplicándolos correctamente y tomando precauciones adicionales, puedes disfrutar de tus actividades al aire libre sin preocupaciones.





LOS REPELENTES Y LOS NIÑOS

Recomendamos a los consumidores que siempre lean y respeten las indicaciones de la etiqueta sobre el uso de cualquier pesticida, que incluye los repelentes de insectos.

Debido a que los niños se llevan las manos a los ojos y la boca con cierta frecuencia, la EPA recomienda que todos los repelentes tengan las siguientes indicaciones de precaución para niños en las etiquetas:

No permita que los niños manipulen este producto y no lo aplique en las manos de los niños. Cuando lo use en niños, aplíquelo en sus manos y, luego, en el niño. Después de que vuelva a ingresar en un espacio cerrado, lave la piel y la vestimenta tratada del niño con agua y jabón, o báñelo.