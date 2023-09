Reclaman a AMLO entrega de bastón de mandato a Claudia Sheinbaum

En la mañanera de este martes 19 de septiembre, Santiago Sarmiento, médico tradicional olmeca y quien le entregó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el bastón de mando al inicio de su mandato, reclamó a AMLO la entrega de dicho símbolo a Claudia Sheinbaum, el cual apuntó que no se debió realizar.

Mientras los medios de comunicación cuestionaban al presidente, una reportera en la conferencia matutina reprodujo un audio en donde el médico aclaró que se le debió haber devuelto el bastón de mando para cerrar un ciclo.

"Buen día presidente, quiero decirle con todo respeto que el bastón de mando es un instrumento sagrado para llevar al ser humano a una conciencia evolutiva para vivir en paz y en armonía con nuestra madre naturaleza. El bastón debe sacralizar pidiendo permiso a los viejos abuelos de las tradiciones sagradas, a los abuelos guardianes del universo y los centros ceremoniales ancestrales, representante de las tradiciones ancestrales", especificó el médico.

Santiago Sarmiento aclaró que ahora que culmina el mandato de López Obrador, el centro sagrado deberá colocarse en una vitrina especial dentro del Palacio Nacional y la persona que asumirá el mandato del nuevo ciclo, recibirá el bastón de igual forma, como símbolo de servicio de identidad, de compromiso con el pueblo de México.

Ante esta situación AMLO apuntó que el bastón de mando le fue entregado por una comunidad indígena a la cual pidió autorización para dejarlo en manos de Claudia Sheinbaum.

"Me fue entregado por una comunidad, no quiero mencionar de qué región, qué etnia, cultura, y pedí autorización para que ese bastón lo entregara yo a quien ahora dirige nuestro movimiento, y me lo autorizaron, no lo mandé a hacer", declaró sin mencionar a la comunidad indígena.

López Obrador se reunió el pasado siete de septiembre con líderes de Morena en un restaurante del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde entregó el bastón de mando de su movimiento político a Claudia Sheinbaum, designada, un día antes, como candidata presidencial del partido para las elecciones de junio de 2024.

"Ya cuando termine yo pues voy a entregar la banda presidencial y si los pueblos originarios, pueblos indígenas lo deciden, pueden llevar a cabo una ceremonia y entregar el bastón de mando a la Presidenta electa y constitucional", concluyó el mandatario.