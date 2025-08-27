  • 24° C
Nacional / México

Rayo mata a tío y sobrino cuando regresaban de la compra de útiles escolares

Edilberto no regresará a clases; aún llevaba en su espalda la mochila que recién habían adquirido; sus familiares hallaron los cuerpos

Ago. 27, 2025
El inicio del nuevo ciclo escolar iniciará este lunes 1 de septiembre; sin embargo, un niño de 11 años de edad no volverá a clases, ya que murió junto a su tío. Ambos fueron alcanzados por un rayo.

Las víctimas de la naturaleza fueron identificadas por sus familiares como Edilberto Quirasco, de 11 años, y Martín Quirasco, de 44; los hechos se registraron el lunes 25 de agosto, en el ejido Pueblo Viejo, del municipio Las Chopas, Veracruz.

De acuerdo con la información, Martín acudiría al Instituto Nacional Electoral (INE) para renovar su credencial para votar; Edilberto decidió acompañarlo, a fin de aprovechar la ida y comprar lo necesario para el regreso a clases.

imagen-cuerpo

Cuando terminaron las compras en la cabecera municipal, avisaron a el padre del menor, también llamado Edilberto, que volvían de las compras, pero cuando caminaban por un sendero se desató una tormenta eléctrica, un rayo surcó el aire y la descarga los impactó, perdiendo la vida en ese instante.

La noche cayó y como no regresaban, sus familiares y vecinos esperaron a que pasara la tormenta y salieron a buscarlos. Los hallaron a campo abierto; lo más doloroso fue que el pequeño, que estaba bocabajo, llevaba en la espalda la mochila nueva para su retorno a las aulas, en cuyo interior llevaba los cuadernos, lápices y el resto de útiles que habían adquirido.

Tras hallar los cadáveres, los envolvieron en cortinas, en lo que llegaban las autoridades para dar fe de lo ocurrido, así como el levantamiento y entrega de los cuerpos, los cuales fueron velados en Nuevo Xoteapan, de donde eran originarios.

Edel Osuna
