¿Quién es la "Robaviejitos" de Sinaloa, la estafadora de pensionados del Bienestar?

Durante la primera mitad del 2024, el nombre de la "Robaviejitos" ha comenzado a resonar con creciente preocupación en Sinaloa. Esta figura, descrita como una astuta estafadora de adultos mayores particularmente a los que pertenecen al programa del Bienestar utilizando el Número de Identificación Personal (NIP).

La "Robaviejitos" logró burlar la vigilancia de las autoridades y de las propias víctimas, llevándolas a una situación de vulnerabilidad económica.

¿QUIÉN ES LA "ROBAVIEJITOS"?

Desde abril de este año, diversos medios locales comenzaron a reportar numerosos casos vinculados a esta mujer que engaña a personas de la tercera edad para despojarlas de sus pertenencias y dinero en efectivo. Los robos reportados varían entre 12 mil y 30 mil pesos, aunque uno de los casos más alarmantes involucró una pérdida superior a los 100 mil pesos en Mazatlán, dejando a una pareja sin los ahorros de toda su vida. Los actos delictivos atribuidos a esta figura se han registrado principalmente en el sur del estado, en los municipios de Mazatlán y Escuinapa.

MODO DE OPERACIÓN

La "Robaviejitos" lleva a cabo su engaño al hacerse pasar por una trabajadora del Gobierno, específicamente del programa de Bienestar. Se presenta en las casas de los adultos mayores, con la excusa de ofrecer información sobre pensiones o ayudas gubernamentales. Esta estrategia le permite ganar la confianza de sus víctimas para luego, en un descuido, apropiarse de sus pertenencias de valor. En algunos casos, también ha solicitado el NIP de las tarjetas del Banco del Bienestar, utilizando esta información para acceder a los fondos destinados a las pensiones.

REACCIÓN DE LAS AUTORIDADES

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, abordó el tema durante su conferencia semanal el pasado lunes. A pesar de la creciente preocupación pública, el mandatario estatal admitió no estar completamente informado sobre el caso y aseguró que tomará medidas para investigarlo de inmediato. "No se ha discutido en la mesa de seguridad, pero lo averiguaré cuanto antes. Voy a pedir a la Secretaría de Bienestar que atienda este asunto. Me parece que sí he escuchado algo al respecto", comentó Rocha Moya.

Contrario a la información reportada por la prensa local durante el fin de semana, que indicaba la detención de la "Robaviejitos", el gobernador desmintió dicha noticia. "No ha habido detención, ya que de ser así se habría reportado en la mesa de seguridad. Vamos a prestar atención a este tema", concluyó Rocha Moya.