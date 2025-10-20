¿Quién es Iraís Reyes? La diputada que defiende los derechos de los gamers

La reciente polémica sobre el Paquete Económico 2026 encendió las redes sociales luego de que se propusiera aplicar un impuesto del 8% a los videojuegos con contenido violento. En medio de las críticas, una figura destacó por su férrea oposición: la diputada Iraís Reyes, quien se viralizó por su defensa del sector gamer y la libertad de entretenimiento.

UNA DEFENSA GAMER DESDE EL CONGRESO

Durante la sesión en la Cámara de Diputados, Iraís Reyes sorprendió a todos al subir al pleno con un control de Xbox en la mano y un cartel con la frase “¡Game Over a la censura!”. Desde ese momento, su postura en contra del nuevo impuesto captó la atención nacional.

Reyes argumentó que el videojuego no es responsable de los problemas sociales, señalando con firmeza: “No hay consola que dispare un arma, no hay consolas que secuestren, extorsionen o desaparezcan personas. No hay partida que destruya el tejido social”.

Su intervención se volvió viral en cuestión de horas. Miles de usuarios en redes sociales, especialmente dentro de la comunidad gamer, aplaudieron su discurso y su defensa del entretenimiento digital como parte de la cultura moderna.

UNA TRAYECTORIA CON VISIÓN SOCIAL Y ACADÉMICA

Iraís Reyes de la Torre, diputada federal por Nuevo León en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, forma parte del partido Movimiento Ciudadano. Desde su llegada al Congreso, ha impulsado iniciativas enfocadas en la rendición de cuentas, el fortalecimiento del marco constitucional y la protección del medio ambiente.

A sus 34 años, Reyes cuenta con una sólida formación académica. Es licenciada en Derecho por el Tecnológico de Monterrey y posee una Maestría en Derecho y Desarrollo por la Universidad de Loyola Chicago, campus Roma. Además, tiene otra maestría en Derecho Constitucional y Gobernabilidad por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

UNA VOZ JOVEN EN LA POLÍTICA MEXICANA

Antes de ocupar una curul federal, Iraís Reyes fue diputada local y coordinadora de asesores legislativos dentro de Movimiento Ciudadano. Su estilo directo y su cercanía con temas sociales y tecnológicos la han convertido en una figura representativa de una nueva generación política que busca conectar con los jóvenes.

Con su defensa ante el impuesto a los videojuegos, Iraís Reyes no solo se posicionó como una aliada de la comunidad gamer, sino también como una legisladora que busca replantear la forma en que se entiende la cultura digital dentro del Congreso mexicano.