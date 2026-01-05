¿Quién era Adrián Corona, empresario tequilero, presidente de Grupo Corona, asesinado en Jalisco?

El mundo empresarial en Jalisco está de luto tras confirmarse el asesinato de Adrián Corona, reconocido empresario del sector tequilero y presidente del Grupo Corona. Las autoridades estatales validaron que el cuerpo del directivo fue localizado sin vida a finales de diciembre, luego de haber sido privado de la libertad días antes en la región Sierra Occidental del estado.

De acuerdo con la información oficial, el ataque ocurrió el 27 de diciembre, cuando Adrián Corona se trasladaba por carretera con destino a Puerto Vallarta. Durante el trayecto, viajaba acompañado por su pareja y sus dos hijos. Al llegar a un punto conocido como Crucero Volcanes, en el municipio de Atenguillo, el vehículo fue interceptado por hombres armados que los despojaron de sus pertenencias y se llevaron al empresario contra su voluntad.

Tras el secuestro, se desplegó un operativo de búsqueda que culminó dos días después, el 29 de diciembre, cuando el cuerpo de Adrián Corona fue encontrado a un costado de la carretera, cerca del lugar donde ocurrió la privación de la libertad. Las primeras indagatorias señalaron que presentaba signos de violencia y heridas provocadas por arma de fuego.

¿QUIÉN ERA ADRIÁN CORONA?

José Adrián Corona Radillo, originario de Tonaya, Jalisco, era una figura ampliamente conocida dentro de la industria de bebidas alcohólicas en México. Al frente de Grupo Corona, impulsó la producción y distribución de tequila y mezcal, posicionando a la empresa en distintos mercados del país y consolidando su presencia en un sector clave para la economía regional.

Bajo su dirección, los productos de Grupo Corona lograron destacarse por su calidad y se ganaron reconocimiento internacional. Su partida ha generado una gran conmoción en diversas cámaras empresariales y entre actores clave del sector, quienes destacan su papel como un firme promotor de la industria tequilera y de la cultura de Jalisco.

La Fiscalía del Estado informó que el cuerpo del empresario fue entregado a sus familiares el 1 de enero, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables. Hasta ahora, no se ha confirmado la detención de personas relacionadas con el caso.