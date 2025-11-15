  • 24° C
Nacional / México

¿Qué significa la bandera de los sombreros de paja para la Generacion Z?

El icónico cráneo sonriente con un sombrero de paja apareció por primera vez en el manga y anime creado por Eiichiro Oda

Nov. 15, 2025
La marcha convocada por la Generación Z para este 15 de noviembre dejó una imagen que se repitió en distintas ciudades de México: una bandera pirata ondeando entre los manifestantes. No era cualquier símbolo, sino el emblema de los Sombrero de Paja, inspirado en el anime One Piece y convertido, con el tiempo, en una señal silenciosa de unidad entre miles de jóvenes.

En medio del descontento por el nuevo impuesto a los videojuegos y la indignación por el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, esta bandera llamó la atención no solo por su diseño, sino por lo que representa emocional y culturalmente.

UN SÍMBOLO NACIDO DEL ANIME QUE SALTÓ A LAS CALLES

El icónico cráneo sonriente con un sombrero de paja apareció por primera vez en el manga y anime creado por Eiichiro Oda. Dentro de la historia, la bandera fue diseñada por Usopp a partir de un boceto de Monkey D. Luffy, y terminó convirtiéndose en el sello de identidad de la tripulación protagonista.

Ese grupo de piratas se caracteriza por enfrentarse al Gobierno Mundial para defender su libertad y la de quienes encuentran en su camino. Esa narrativa de rebeldía y solidaridad, tan presente en One Piece, encontró resonancia en generaciones que crecieron mirando la serie.

LA BANDERA QUE CONECTA CAUSAS Y GENERACIONES

Con el paso del tiempo, la bandera de los Sombrero de Paja salió del mundo del anime para convertirse en un símbolo compartido entre jóvenes de distintos países. Se ha visto en protestas en Nepal, Indonesia y Francia, donde manifestantes la han adoptado como una señal de identidad y resistencia.

Hoy, en México, esa conexión volvió a surgir. Para muchos de los asistentes a la marcha, portar la bandera no responde a una postura política específica; más bien, funciona como un lenguaje visual que todos entienden. Es una manera de expresar pertenencia a una misma generación y de comunicar que están unidos frente a problemas que consideran urgentes.

UN EMBLEMA EMOCIONAL EN UNA JORNADA DE PROTESTA

Quienes marcharon este 15 de noviembre explican que la bandera de One Piece refleja valores con los que crecieron: camaradería, libertad, justicia y apoyo entre iguales. En el anime, la tripulación de Luffy recorre islas y forma alianzas con otros jóvenes piratas como Trafalgar D. Water Law o Eustass Kid, reforzando la idea de que las causas colectivas se construyen en comunidad.

Ese espíritu fue visible hoy en las calles, donde muchos jóvenes usaron la bandera de los Sombrero de Paja como una forma de decir que están juntos en sus demandas, que no se sienten solos y que comparten una identidad cultural marcada por la influencia del anime.

MÁS QUE UNA REFERENCIA OTAKU

Aunque para algunos observadores la bandera parece únicamente una referencia otaku, para los asistentes funciona como un símbolo generacional. Representa la libertad de expresarse, la rebelión frente a lo que consideran injusto y la voluntad de actuar juntos.

Brayam Chávez
