Nacional / México

Derriban vallas en el Zócalo y desatan disturbios; lanzan gas lacrimógeno en la Marcha Generación Z

Lo que inició como una movilización multitudinaria y festiva terminó envuelta en una escena de caos que obligó a cientos de asistentes a retirarse

Nov. 15, 2025
La tarde de este sábado 15 de noviembre terminó en tensión en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando la Marcha de la Generación Z y el llamado Movimiento del Sombrero derivaron en enfrentamientos, derribo de vallas y el uso de gas lacrimógeno por parte de la policía capitalina.

Lo que inició como una movilización multitudinaria y festiva terminó envuelta en una escena de caos que obligó a cientos de asistentes a la Marcha Gen Z a dispersarse entre gritos, empujones y nubes de humo.

¿CÓMO FUERON LOS ENFRENTAMIENTOS EN EL ZÓCALO?

Los disturbios comenzaron cuando un grupo de encapuchados del bloque negro llegó hasta las vallas metálicas colocadas frente a Palacio Nacional, lo cual quedó evidenciado en imágenes y videos difundidos en redes sociales.

Ahí realizaron pintas, lanzaron petardos y colocaron cuerdas para intentar derribar entre 10 y 12 secciones de la protección instalada sobre la calle Pino Suárez.

Policías de la Ciudad de México respondieron con extintores, rociando polvo directamente sobre quienes intentaban mover la estructura, lo que encendió aún más los ánimos.

Metros atrás, manifestantes del Movimiento del Sombrero, identificables por sus sombreros, camisas blancas y banderas negras, reclamaban a la presidenta Claudia Sheinbaum lo que consideraron una agresión directa contra la protesta, acusando represión mientras coreaban consignas y exigían que cesara el uso de fuerza.

Entre sus gritos, también se escuchaban llamados a la unidad y al respeto al derecho de manifestación. A pesar del humo, los manifestantes respondieron "¡México! ¡México!", en un intento por mantenerse firmes en la explanada.

LANZAN GAS LACRIMÓGENO A ASISTENTES DE LA MARCHA GEN Z

La tensión escaló cuando elementos policiales lanzaron gas lacrimógeno hacia los asistentes para intentar contener el avance del bloque negro. Testigos relataron que algunos agentes también arrojaron piedras contra quienes se encontraban al frente del grupo.

La mezcla de grupos, consignas enfrentadas y el choque directo entre granaderos y encapuchados dejó un cierre convulso para una movilización que había congregado a miles de jóvenes durante el día.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe final sobre detenidos o lesionados, pero los videos e imágenes difundidos en redes sociales muestran claramente la magnitud del conflicto registrado frente a Palacio Nacional.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


